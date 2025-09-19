Вступление Украины в НАТО сегодня невозможно. Поэтому западные союзники поддержали альтернативную стратегию помощи. Она заключается в усиленном финансировании украинской оборонной промышленности.

Если эта стратегия сработает, украинская оборонная промышленность впоследствии сможет помогать вооружать армии США и Европы, поставляя современные дроны и другие военные технологии, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

В чем заключается план союзников Украины?

Сейчас Украина собственными силами обеспечивает около 60% потребностей армии, тогда как в начале широкомасштабного вторжения России три с половиной года назад этот показатель составлял лишь 10%.

Однако и сегодня наша страна нуждается не только в западном вооружении, но и помощи с финансированием армии.

Так, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина способна производить не менее 30 миллиардов оружия в год. Впрочем, это примерно втрое больше нынешнего бюджета.

Кроме финансирования, Украина ищет и лицензионные и производственные соглашения с западными компаниями.

Опыт войны показал, что современные производители оружия должны быстро адаптироваться и доставлять продукцию на фронт быстрее, чем предшественники.

Дания первой начала финансировать украинские оборонные компании непосредственно, а не через поставки оружия.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов описал эффективную форму сотрудничества с западными инвесторами: они заходят на рынок и финансируют производство, а их правительства затем оплачивают возможность Украины закупать эту продукцию и доставлять ее на фронт.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что при больших финансовых вливаний из Европы армия и оборонная промышленность Украины могут стать "стальным ежом", что сделает страну менее уязвимой к будущим атакам.

Известно, что Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии на производство артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем. Германия заключила аналогичное соглашение, хотя его условия еще не обнародованы.

Фабьен Гинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне назвал факторы, которые делают украинскую оборонную промышленность привлекательной для инвестиций и совместных проектов с Европой и США:

Боевые системы, проверены на фронте;

Низкие производственные затраты;

Способность быстро производить;

Что известно о западной помощи Украине?