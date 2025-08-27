Литва призвала страны ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы без согласия Венгрии, которая блокирует этот процесс. Вильнюс предлагает установить целевую дату членства в 2030 году.

Каково предложение Литвы по вступлению Украины в ЕС?

В своем письме к странам ЕС Литва предложила начать переговоры с Украиной и Молдовой по первому разделу членства без согласия Венгрии.

Если 26 государств-членов поддержат эту инициативу, процесс будет происходить на техническом уровне, то есть де-факто, а юридическое оформление состоится позже, но при условии, что позиция Виктора Орбана или венгерского правительства изменится.

Вильнюс также снова выдвинул идею определить конкретную дату вступления Украины в ЕС – 2030 год. По мнению литовской стороны, это поможет как Европе, так и Украине планировать ресурсы и переходные этапы.

Ожидается, что эти предложения обсудят в Копенгагене на встрече министров иностранных дел ЕС под руководством руководительницы дипломатии Каи Каллас. Главными темами станут агрессия России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

Литва стремится разблокировать переговоры о членстве в ЕС с Украиной, которые зашли в тупик из-за вето Венгрии. Любая дальнейшая задержка является геополитически вредной как для Украины, так и для самого ЕС. Членство Украины в ЕС является частью гарантий безопасности и необходимым условием для долгосрочного мира и стабильности в Европе,

– заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В то же время в Европейской комиссии скептически оценили идею начала технических переговоров без согласия всех государств-членов. В Брюсселе напомнили, что для открытия каждого раздела требуется единодушие.

"Мы продолжаем работать с Украиной, призывая ее внедрять реформы независимо от открытия разделов. В то же время мы работаем с государствами-членами, чтобы как можно скорее официально открыть разделы переговоров", – сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью.

