Литва закликала країни ЄС розпочати переговори про вступ України та Молдови без згоди Угорщини, яка блокує цей процес. Вільнюс пропонує встановити цільову дату членства у 2030 році.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також Через використання російських активів для України: Угорщина подала до суду на Раду ЄС

Якою є пропозиція Литви щодо вступу України до ЄС?

У своєму листі до країн ЄС Литва запропонувала розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо першого розділу членства без згоди Угорщини.

Якщо 26 держав-членів підтримають цю ініціативу, процес відбуватиметься на технічному рівні, тобто де-факто, а юридичне оформлення відбудеться пізніше, але за умови, що позиція Віктора Орбана чи угорського уряду зміниться.

Вільнюс також знову висунув ідею визначити конкретну дату вступу України до ЄС – 2030 рік. На думку литовської сторони, це допоможе як Європі, так і Україні планувати ресурси та перехідні етапи.

Очікується, що ці пропозиції обговорять у Копенгагені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС під керівництвом очільниці дипломатії Каї Каллас. Головними темами стануть агресія Росії проти України та ситуація на Близькому Сході.

Литва прагне розблокувати переговори про членство в ЄС з Україною, які зайшли в глухий кут через вето Угорщини. Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для самого ЄС. Членство України в ЄС є частиною гарантій безпеки та необхідною умовою для довгострокового миру та стабільності в Європі,

– заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Водночас у Європейській комісії скептично оцінили ідею початку технічних переговорів без згоди всіх держав-членів. У Брюсселі нагадали, що для відкриття кожного розділу потрібна одностайність.

"Ми продовжуємо працювати з Україною, закликаючи її впроваджувати реформи незалежно від відкриття розділів. Водночас ми працюємо з державами-членами, щоб якомога швидше офіційно відкрити розділи переговорів", – сказала речниця Європейської комісії Паула Пінью.

Яке ставлення Угорщини щодо вступу України до ЄС?