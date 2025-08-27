Венгрия публично выступает против членства Украины в ЕС. Однако Дональду Трампу якобы удалось изменить позицию Орбана.

Что сейчас с вступлением Украины в ЕС?

Так, в ЕС рассматривать вариант, по которому Молдова вступила бы в ЕС раньше Украины. Планировалось открыть переговорный кластер до парламентских выборов в стране в сентябре, чтобы стимулировать проевропейский лагерь. Однако Украина и ее сторонники были против такого шага.

Динамику ситуации изменил тот факт, что Трамп нажал на Орбана (который выступает против членства Украины в ЕС, но выражал готовность поддержать вступление Молдовы), чтобы тот снял блокирование вступления Киева в блок.

Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове место для переговоров, но делать это из-за приближения выборов было бы недальновидно и, в конце концов, контрпродуктивно,

– рассказал один дипломат.

Французский чиновник считает, что решение по вступлению Украины и Молдовы в ЕС должны быть приняты единогласно, учитывая то, что переживает Киев. По его мнению, блок должен действовать в рамках этих принципов.

Ожидается, что решения будут "в ближайшие дни или недели". Двое дипломатов также выразили надежду, что в вопросе Украины удастся выйти из тупика в ближайшие месяцы, учитывая давление на Орбана.

