Трамп якобы убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС, – Politico
- Дональд Трамп якобы убедил Виктора Орбана снять блокировку на вступление Украины в ЕС, хотя Венгрия была против этого.
- Решение о вступлении Украины и Молдовы в ЕС ожидается в ближайшие дни или недели, с учетом давления на Орбана.
- Французский чиновник отметил необходимость единогласного решения о вступлении Украины и Молдовы, учитывая ситуацию в Киеве.
Венгрия публично выступает против членства Украины в ЕС. Однако Дональду Трампу якобы удалось изменить позицию Орбана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что сейчас с вступлением Украины в ЕС?
Так, в ЕС рассматривать вариант, по которому Молдова вступила бы в ЕС раньше Украины. Планировалось открыть переговорный кластер до парламентских выборов в стране в сентябре, чтобы стимулировать проевропейский лагерь. Однако Украина и ее сторонники были против такого шага.
Динамику ситуации изменил тот факт, что Трамп нажал на Орбана (который выступает против членства Украины в ЕС, но выражал готовность поддержать вступление Молдовы), чтобы тот снял блокирование вступления Киева в блок.
Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове место для переговоров, но делать это из-за приближения выборов было бы недальновидно и, в конце концов, контрпродуктивно,
– рассказал один дипломат.
Французский чиновник считает, что решение по вступлению Украины и Молдовы в ЕС должны быть приняты единогласно, учитывая то, что переживает Киев. По его мнению, блок должен действовать в рамках этих принципов.
Ожидается, что решения будут "в ближайшие дни или недели". Двое дипломатов также выразили надежду, что в вопросе Украины удастся выйти из тупика в ближайшие месяцы, учитывая давление на Орбана.
Венгрия и вступление Украины в ЕС: главные новости
18 августа, после встречи Зеленского и европейских лидеров с президентом США, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Виктором Орбаном. Bloomberg пишет, что они обсуждали причины блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. Европейцы попросили Трампа использовать свое влияние, чтобы снять вето Будапешта.
На следующий день Виктор Орбан подтвердил, что в разговоре прозвучала просьба по Украине, однако намекнул, что менять позицию он не желает.
"Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным", – отметил Орбан.
Виктор Орбан неоднократно публично выступал против вступления Украины в ЕС выступал против вступления Украины в ЕС. Венгерский премьер апеллирует к тому, что членство Киева приведет к переносу войны в самое сердце Европы. Украину же он называет "буферной зоной", которая граничит с Россией.