Укр Рус
Геополитика Европа Трамп якобы убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС, – Politico
27 августа, 13:47
3

Трамп якобы убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС, – Politico

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Дональд Трамп якобы убедил Виктора Орбана снять блокировку на вступление Украины в ЕС, хотя Венгрия была против этого.
  • Решение о вступлении Украины и Молдовы в ЕС ожидается в ближайшие дни или недели, с учетом давления на Орбана.
  • Французский чиновник отметил необходимость единогласного решения о вступлении Украины и Молдовы, учитывая ситуацию в Киеве.

Венгрия публично выступает против членства Украины в ЕС. Однако Дональду Трампу якобы удалось изменить позицию Орбана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Нефтяная зависимость на миллиарды: почему Венгрия и Словакия не отказываются от "Дружбы"

Что сейчас с вступлением Украины в ЕС?

Так, в ЕС рассматривать вариант, по которому Молдова вступила бы в ЕС раньше Украины. Планировалось открыть переговорный кластер до парламентских выборов в стране в сентябре, чтобы стимулировать проевропейский лагерь. Однако Украина и ее сторонники были против такого шага.

Динамику ситуации изменил тот факт, что Трамп нажал на Орбана (который выступает против членства Украины в ЕС, но выражал готовность поддержать вступление Молдовы), чтобы тот снял блокирование вступления Киева в блок.

Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове место для переговоров, но делать это из-за приближения выборов было бы недальновидно и, в конце концов, контрпродуктивно, 
– рассказал один дипломат.

Французский чиновник считает, что решение по вступлению Украины и Молдовы в ЕС должны быть приняты единогласно, учитывая то, что переживает Киев. По его мнению, блок должен действовать в рамках этих принципов.

Ожидается, что решения будут "в ближайшие дни или недели". Двое дипломатов также выразили надежду, что в вопросе Украины удастся выйти из тупика в ближайшие месяцы, учитывая давление на Орбана.

Венгрия и вступление Украины в ЕС: главные новости

  • 18 августа, после встречи Зеленского и европейских лидеров с президентом США, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Виктором Орбаном. Bloomberg пишет, что они обсуждали причины блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. Европейцы попросили Трампа использовать свое влияние, чтобы снять вето Будапешта.

  • На следующий день Виктор Орбан подтвердил, что в разговоре прозвучала просьба по Украине, однако намекнул, что менять позицию он не желает.

  • "Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным", – отметил Орбан.

  • Виктор Орбан неоднократно публично выступал против вступления Украины в ЕС выступал против вступления Украины в ЕС. Венгерский премьер апеллирует к тому, что членство Киева приведет к переносу войны в самое сердце Европы. Украину же он называет "буферной зоной", которая граничит с Россией.