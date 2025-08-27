Трамп начебто переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, – Politico
- Дональд Трамп нібито переконав Віктора Орбана зняти блокування на вступ України до ЄС, хоча Угорщина була проти цього.
- Рішення щодо вступу України та Молдови до ЄС очікується найближчими днями або тижнями, з урахуванням тиску на Орбана.
- Французький чиновник наголосив на необхідності одностайного рішення щодо вступу України та Молдови, враховуючи ситуацію в Києві.
Угорщина публічно виступає проти членства України в ЄС. Однак Дональду Трампу нібито вдалося змінити позицію Орбана.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Що зараз з вступом України до ЄС?
Так, у ЄС розглядати варіант, за яким Молдова вступила б до ЄС раніше за Україну. Планувалося відкрити переговорний кластер до парламентських виборів у країні у вересні, щоб стимулювати проєвропейський табір. Однак Україна та її сторонники були проти такого кроку.
Динаміку ситуації змінив той факт, що Трамп натиснув на Орбана (який виступає проти членства України в ЄС, але висловлював готовність підтримати вступ Молдови), аби той зняв блокування вступу Києва до блоку.
Зрозуміло, що деякі люди хочуть запропонувати Молдові місце для переговорів, але робити це через наближення виборів було б недалекоглядно і, зрештою, контрпродуктивно,
– розповів один дипломат.
Французький чиновник вважає, що рішення щодо вступу України та Молдови до ЄС повинні бути прийняті одноголосно, враховуючи те, що переживає Київ. На його думку, блок повинен діяти в рамках цих принципів.
Очікується, що рішення будуть "найближчими днями або тижнями". Двоє дипломатів також висловили сподівання, що у питанні України вдасться вийти з глухого кута у найближчі місяці, враховуючи тиск на Орбана.
Угорщина і вступ України до ЄС: головні новини
18 серпня, після зустрічі Зеленського і європейських лідерів з президентом США, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Віктором Орбаном. Bloomberg пише, що вони обговорювали причини блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Європейці попросили Трампа використати свій вплив, аби зняти вето Будапешта.
Наступного дня Віктор Орбан підтвердив, що у розмові пролунало прохання щодо України, однак натякнув, що змінювати позицію він не бажає.
"Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним", – зазначив Орбан.
Віктор Орбан неодноразово публічно виступав проти вступу України до ЄС. Угорський прем'єр апелює до того, що членство Києва призведе до перенесення війни в саме серце Європи. Україну ж він називає "буферною зоною", яка межує з Росією.