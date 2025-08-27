Угорщина публічно виступає проти членства України в ЄС. Однак Дональду Трампу нібито вдалося змінити позицію Орбана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що зараз з вступом України до ЄС?

Так, у ЄС розглядати варіант, за яким Молдова вступила б до ЄС раніше за Україну. Планувалося відкрити переговорний кластер до парламентських виборів у країні у вересні, щоб стимулювати проєвропейський табір. Однак Україна та її сторонники були проти такого кроку.

Динаміку ситуації змінив той факт, що Трамп натиснув на Орбана (який виступає проти членства України в ЄС, але висловлював готовність підтримати вступ Молдови), аби той зняв блокування вступу Києва до блоку.

Зрозуміло, що деякі люди хочуть запропонувати Молдові місце для переговорів, але робити це через наближення виборів було б недалекоглядно і, зрештою, контрпродуктивно,

– розповів один дипломат.

Французький чиновник вважає, що рішення щодо вступу України та Молдови до ЄС повинні бути прийняті одноголосно, враховуючи те, що переживає Київ. На його думку, блок повинен діяти в рамках цих принципів.

Очікується, що рішення будуть "найближчими днями або тижнями". Двоє дипломатів також висловили сподівання, що у питанні України вдасться вийти з глухого кута у найближчі місяці, враховуючи тиск на Орбана.

Угорщина і вступ України до ЄС: головні новини