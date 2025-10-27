Когда возможно вступление в ЕС и как Украину готовят к сложной зиме: интервью с послом Матерновой

.

Россия беспощадно обстреливает украинские города, в частности атакуя критическую инфраструктуру накануне зимы. Евросоюз помогает Украине подготовиться к отопительному сезону еще с конца предыдущего, предоставляя финансовую и техническую помощь.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью 24 Каналу рассказала детали подготовки к сложной зиме, когда Украина может вступить в Евросоюз и изменили ли июльские протесты мнение о нашем государстве в мире. Больше об этом – читайте далее в материале.

Об атаке России на Представительство ЕС в Украине

Вы уже два года возглавляете Представительство ЕС в Украине. Война коснулась и вашей жизни, и рабочего места в буквальном смысле, потому что обломки российской ракеты попали в здание ЕС этим летом. На ваш взгляд как дипломата, как это – работать в стране, находящейся под постоянной угрозой, и одновременно сотрудничать с украинским правительством, которое пытается осуществить реформы для членства в ЕС?

Я солгала бы, если бы сказала, что это легко. Это сложно и утомительно. Я вижу украинцев, которые почти четыре года борются за свое национальное выживание, люди истощены. Они устали, потому что война длится слишком долго.

Вы упомянули об атаке. Я провела ее на полу в ванной и за двумя стенами, но мое сердце с теми, кто выжил, и с семьей молодой женщины, которая потеряла жизнь вместе со своей 12-летней дочерью и шестимесячным младенцем. Такие военные преступления происходят здесь каждый день. Это очень сложно физически, психологически.

Атака на наше посольство 28 августа была ужасной, потому что война внезапно стала намного ближе. Но, как это делают все украинцы, через несколько дней мы вернулись в офис. Мы полностью открыты и работаем. Мы и дальше здесь с тем же количеством людей. Мои коллеги – как приглашенные эксперты, так и местные работники – очень преданы своему делу.

Относительно правительства, мы ежедневно на связи с различными органами власти, с правительственными структурами, с Офисом Президента Украины, с местными органами самоуправления. Поражает то, что украинцы, борясь за собственное выживание и переживая жестокие атаки, одновременно реформируют страну. Они пишут законы во время отключения электроэнергии и ведут переговоры о вступлении в ЕС во время сирен. Поэтому это действительно невероятно быть здесь в это время.

О коррупции и вступлении в ЕС

В сентябре Европейская комиссия и Европарламент опубликовали заявление об обеспокоенности относительно Украины. Это касалось коррупции, свободы слова и СМИ, оппозиции и земельных вопросов. Принимая во внимание ваш предыдущий прогноз, который вы сделали год назад, о том, что Украина имеет все шансы присоединиться к ЕС до 2030 года, способны ли мы преодолеть эти препятствия за 5 лет?

Я думаю, что внутренние, безусловно. Меня часто спрашивают о свободе СМИ – я считаю, это действительно замечательно, что на четвертом году войны вы имеете такой уровень плюрализма медиа. Люди жалуются на телемарафон, но у вас есть и плюрализм СМИ. У вас есть "Суспильне", которое мы очень поддерживаем как политически, так и финансово, и которое стало одним из тех СМИ на местном уровне, которому больше всего доверяют. Поэтому у вас здесь действительно есть плюрализм медиа.

Вопрос коррупции не является новым. Я имею в виду, что это то, что мы обсуждали с Украиной в течение многих лет, и она достигла огромного прогресса в развитии инфраструктуры антикоррупционных органов – они функционируют. Да, у нас бывают неудачи, как в июле (когда приняли законопроект, ограничивающий полномочия НАБУ и САП – 24 Канал), но я всегда говорю, что прогресс никогда не бывает линейным, всегда будут препятствия.

Я наблюдаю и работаю с Украиной уже 10 лет, и в целом тенденция за этот период безусловно положительная. Это не значит, что у вас не будет препятствий на пути.

О поездках по городам Украины

Вы в последнее время много путешествовали по украинским городам. Недавно вы были в Одессе, Житомире, Чернигове, Черкассах. Что вы увидели? Чем занимались?

Последней на прошлой неделе была Одесса, где я посетила ряд проектов и приняла участие в нашем региональном журналистском семинаре, организованном моими коллегами совместно с хабом "Суспильного". До этого летом я была в Запорожье, и это, конечно, был несколько иной визит. Я с большим уважением отношусь к Ивану Федорову, главе области, мы посетили подземные школы, разбомбленную гидроэлектростанцию, а также ряд проектов.

Это просто удивительно, как город справляется с почти ежедневными атаками российских войск. Я не думала, что в своей жизни буду спонсировать школьные хранилища и подземные школы, но это очень важно для поддержания жизни в регионе. Так дети могут ходить в школу в режиме оффлайн.

Я была в Чернигове, Черновцах и Днепре недавно. Я также путешествовала по всей Украине до того, как стала амбассадором, когда работала над Украиной из Брюсселя. Я была в Бердянске, Мариуполе и Попасной. Я касалась воды Азовского моря и была в местах, в которые сейчас невозможно попасть.

О блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС

Когда вы гуляете по улицам украинских городов, таких как Киев или Одесса, то видите, что Россия сделала там, помогаете строить укрытие вместе с ЕС и Украиной. Как вообще возможно, что у нас до сих пор есть люди в ЕС, я имею в виду Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые все еще говорят от имени Москвы, а не Европы, и которые искренне раздают комплименты Кремлю?

В группе из 27 стран вы увидите разных лидеров. Как бы мы этого не хотели, но в Европе, безусловно, есть часть населения, которая верит российской пропаганде. Не забывайте, что вы ведете не только кинетическую войну, но и гибридную и дезинформационную, которую Россия развязала против Украины и Запада, но и всего мира. Продвижение ее дезинформационных нарративов – это очень мощный инструмент.

В современном мире, где мы переполнены информацией, иногда нелегко сориентироваться в ней, и люди ищут легкие ответы на сложные проблемы. Говоря о таких лидерах, как Виктор Орбан, все же то, что он делает, это блокирование доступа Украины в ЕС. К сожалению, он блокирует многие решения по Украине. Что он пытается получить из этого? Это вам лучше спросить у него, чего он пытается достичь.

Предоставление некоторых средств приостановлено для Венгрии из-за вопроса верховенства права. Поэтому, я думаю, что это один из моментов. Об остальном вам придется спросить у него самого. Но процесс принятия решений в Европе настолько сложный и дифференцированный, нам уже удалось достичь 18 пакетов санкций, их принятие является единодушным. Итак, Венгрия проголосовала за это. Да, были аспекты, за которые она не голосовала, но есть и другие, которые она поддержала.

Я слышала, что в ЕС уже озвучили идею такого расширения, при котором Украина могла бы присоединиться сначала без полных прав голоса, по крайней мере на начальном этапе.

Я не считаю, что мы что-то сделали. Есть много идей, как подготовить ЕС к тому, чтобы он мог принять больше новых членов. Там есть всевозможные идеи. Могу вас заверить, что пока не было ни одного решения или даже формального предложения в этом направлении.

Как ЕС помогает Украине пережить зиму?

ЕС уже выделил 3 миллиарда евро на поддержку энергетического сектора Украины. На какую помощь от Евросоюза мы можем надеяться этой зимой по помощи нашей энергетической инфраструктуре?

Сначала полномасштабного вторжения мы действительно предоставили, наверное, более трех миллиардов, и мы не начинаем подготовку к этому зимнему сезону только сейчас. Мы начали это делать еще в конце прошлого зимнего сезона. Сейчас фактически впервые предоставили уникальную гарантию нового типа на 800 миллионов на экстренную закупку газа через Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

Мы также предоставляли и предоставляем много помощи в области энергетики для людей и предприятий, но и трансформаторными и компрессорными станциями, чтобы помочь отремонтировать электросеть, газораспределительные сети и компрессоры, которые отбирают газ из хранилищ, которые были повреждены. Мы также оказываем финансовую поддержку государственным предприятиям и крупным энергетическим компаниям для ремонта их оборудования.

Мы обеспечиваем более 2 ГВт электроэнергии ежедневно, после того как через несколько дней после полномасштабного вторжения электросеть Украины и Молдовы была соединена с европейской континентальной энергосистемой. Это очень важная резервная система для Украины, чтобы иметь такой объем электроэнергии, который поступает оттуда.

Мы также сейчас поддерживаем много новых производителей возобновляемой энергии: то солнечной, или биомассы, или ветра, чтобы помочь с распределенным энергоснабжением. Мы фактически поддерживаем транспортировку, логистику и доставку всего этого оборудования в Украину. Я приведу свой любимый пример: литовцы подарили Украине тепловую электростанцию. Они разобрали ее на части, и по частям мы доставили ее в Украину.

Наверное, это заняло у вас вечность?

Это заняло несколько месяцев.

Повлияли ли протесты в отношении НАБУ на имидж Украины?

Люди постоянно спрашивают вас об антикоррупционном протесте, который был в июле в Украине. Считаете ли вы, что это однозначно повлияло на имидж Украины за рубежом?

Это, конечно, повлияло на ваш имидж за рубежом, но позвольте мне сказать о нескольких важных деталях. Во-первых, реакция молодежи показала, что мы боремся за новую Украину: и наши родители, и братья. Думаю, это очень важно. Это абсолютно новое поколение. Дух свободного и некоррумпированного общества пронизывает все поколения.

Это на самом деле замечательная новость, а также тот факт, что власть немедленно отреагировала и приняла меры для исправления ситуации. Поэтому это лишь свидетельствует о том, что в Украине живет демократический дух. Конечно, если нападения на антикоррупционные институты будут продолжаться, это будет проблемой, но я думаю, что реакция на протест была на самом деле такой, что поражает.

Какие сигналы Путин посылает ЕС?

Россия постоянно нарушает воздушное пространство НАТО и стран ЕС. Это становится довольно частым явлением в Польше, Германии и других стран Евросоюза. Как вы считаете, особенно после атаки на здание ЕС в Киеве, это был целенаправленный сигнал Москвы о том, что, если не сейчас, то вскоре она способна атаковать города ЕС?

Думаю, мы сейчас на пути эскалации. Наше здание было повреждено неслучайно. Нельзя сбросить две ракеты поблизости к нам и ожидать, что они нас не заденут. Фактически 80 зданий были повреждены из-за удара двух баллистических ракет. Я человек, выросший во время коммунизма и знала тот режим, который очень похож на тот, что существует в Москве. Поэтому я думаю, что есть определенные сигналы, которые мы должны увидеть.

Вы считаете, вполне возможно, что Россия будет продолжать?

Не думаю, что кто-то будет строить двухмиллионную армию и держать ее в казармах. Но я не военный аналитик, поэтому не могу об этом говорить с уверенностью. Это только мое мнение. Каждый раз, когда Кремль что-то говорит, я воспринимаю это очень серьезно.