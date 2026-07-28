Один из самых сложных во вступлении в ЕС: с каким вызовом столкнется Украина

Одним из сложных вопросов на пути Украины в ЕС станет сельское хозяйство. Причина – Совместная аграрная политика (САП), определяющая правила поддержки фермеров и являющаяся одной из крупнейших статей бюджета Евросоюза.

Даже без учета оккупированных территорий Украина имеет 32 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, из которых 26 миллионов уже обрабатываются. Это больше, чем во Франции, Испании или Польше, пишет Eu neighbours east .

Почему переговоры по аграрному сектору наиболее сложны?

Хотя Украина еще не вступила в ЕС, экспорт ее аграрной продукции привел к спорам с соседями. Польша, Венгрия и Словакия временно ограничивали импорт отдельной украинской продукции из-за опасений конкуренции.

В настоящее время часть фермеров признает, что не возражает против вступления Украины в ЕС, если она будет работать по одинаковым правилам.

Именно возможное вступление Украины может заставить ЕС провести масштабную реформу Совместной аграрной политики . Ранее большие изменения уже происходили перед расширением Союза в 2004-2007 годах. Если к ЕС присоединятся Украина, Молдова и страны Западных Балкан, то площадь сельскохозяйственных земель Союза увеличится еще на 28%.

Эксперты отмечают, что Украина отличается от стран, которые вступали в ЕС ранее . Она унаследовала от СССР другую систему землевладения и ведения аграрного бизнеса, не соответствующую нынешним правилам ЕС. Поэтому возможны два варианта: либо Украина получит особые условия вступления без полного доступа ко всем механизмам поддержки, либо ЕС проведет глубокую реформу САП и создаст новые механизмы защиты рынка.

Среди возможных решений Евросоюз рассматривает увеличение бюджета САП, сокращение выплат нынешним странам-членам или отдельную модель поддержки для Украины.

Отдельным вызовом для ЕС станет структура украинского аграрного сектора . В отличие от большинства европейских стран в Украине преобладают крупные хозяйства. Средний размер украинской фермы составляет 649 га, тогда как во Франции – 60 – 70 га, а в Польше – только 11 – 12.

Крупные украинские агрохолдинги часто выращивают, перерабатывают и продают продукцию, поэтому ЕС придется оценивать их деятельность по правилам конкуренции.

В то же время вступление Украины открывает для ЕС и большие возможности . На фоне войны России против Украины, конфликта на Ближнем Востоке и роста напряженности с Китаем продовольственная безопасность стала вопросом геополитики.

Присоединение Украины может сделать Евросоюз одним из крупнейших производителей и экспортеров аграрной продукции в мире и укрепить его продовольственную независимость .

С какими вызовами столкнется Украина?

Европейский рынок выдвигает очень высокие требования к качеству продукции, стабильности поставок, прослеживаемости производства и экологическим стандартам.

Одним из основных рисков называют то, что без переходных периодов и денежной поддержки малые и средние хозяйства могут не выдержать дополнительных издержек.

Новые экологические требования, ограничения использования удобрений и средств защиты растений, а также правила по сокращению выбросов делают производство дороже.

В Украине уже идет подготовка к европейским правилам ведения аграрного бизнеса.

По словам бывшего вице-премьер-министра Тараса Качки, страна работает над новым аграрным законодательством, создает систему стратегического планирования, платежное агентство и цифровые инструменты, необходимые для работы по правилам ЕС.

Несмотря на все сложности, эксперты считают, что европейская интеграция является лучшей возможностью для модернизации украинского сельского хозяйства.