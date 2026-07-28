Даже без учета оккупированных территорий Украина имеет 32 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, из которых 26 миллионов уже обрабатываются. Это больше, чем во Франции, Испании или Польше, пишет Eu neighbours east .

Почему переговоры по аграрному сектору наиболее сложны?

Хотя Украина еще не вступила в ЕС, экспорт ее аграрной продукции привел к спорам с соседями. Польша, Венгрия и Словакия временно ограничивали импорт отдельной украинской продукции из-за опасений конкуренции.

В настоящее время часть фермеров признает, что не возражает против вступления Украины в ЕС, если она будет работать по одинаковым правилам.

Именно возможное вступление Украины может заставить ЕС провести масштабную реформу Совместной аграрной политики . Ранее большие изменения уже происходили перед расширением Союза в 2004-2007 годах. Если к ЕС присоединятся Украина, Молдова и страны Западных Балкан, то площадь сельскохозяйственных земель Союза увеличится еще на 28%.

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Эксперты отмечают, что Украина отличается от стран, которые вступали в ЕС ранее . Она унаследовала от СССР другую систему землевладения и ведения аграрного бизнеса, не соответствующую нынешним правилам ЕС. Поэтому возможны два варианта: либо Украина получит особые условия вступления без полного доступа ко всем механизмам поддержки, либо ЕС проведет глубокую реформу САП и создаст новые механизмы защиты рынка.

Среди возможных решений Евросоюз рассматривает увеличение бюджета САП, сокращение выплат нынешним странам-членам или отдельную модель поддержки для Украины.

Отдельным вызовом для ЕС станет структура украинского аграрного сектора . В отличие от большинства европейских стран в Украине преобладают крупные хозяйства. Средний размер украинской фермы составляет 649 га, тогда как во Франции – 60 – 70 га, а в Польше – только 11 – 12.

Крупные украинские агрохолдинги часто выращивают, перерабатывают и продают продукцию, поэтому ЕС придется оценивать их деятельность по правилам конкуренции.

В то же время вступление Украины открывает для ЕС и большие возможности . На фоне войны России против Украины, конфликта на Ближнем Востоке и роста напряженности с Китаем продовольственная безопасность стала вопросом геополитики.

Присоединение Украины может сделать Евросоюз одним из крупнейших производителей и экспортеров аграрной продукции в мире и укрепить его продовольственную независимость .

С какими вызовами столкнется Украина?

Европейский рынок выдвигает очень высокие требования к качеству продукции, стабильности поставок, прослеживаемости производства и экологическим стандартам.

Одним из основных рисков называют то, что без переходных периодов и денежной поддержки малые и средние хозяйства могут не выдержать дополнительных издержек.

Новые экологические требования, ограничения использования удобрений и средств защиты растений, а также правила по сокращению выбросов делают производство дороже.

В Украине уже идет подготовка к европейским правилам ведения аграрного бизнеса.

По словам бывшего вице-премьер-министра Тараса Качки, страна работает над новым аграрным законодательством, создает систему стратегического планирования, платежное агентство и цифровые инструменты, необходимые для работы по правилам ЕС.

Несмотря на все сложности, эксперты считают, что европейская интеграция является лучшей возможностью для модернизации украинского сельского хозяйства.