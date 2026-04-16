Укр Рус
Этого не будет, – Сикорский об идее ускоренного вступления Украины в ЕС
16 апреля, 12:14
3

София Рожик
Основні тези
  • Радослав Сикорский заявил, что ускоренного вступления Украины в ЕС не будет.
  • По его мнению, Киев должен пройти полный процесс присоединения, как это сделала Польша.

Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ускоренного вступления Украины в ЕС не будет.

Он настаивает на том, что Киев должен пройти полный процесс присоединения. Об этом Сикорский заявил в интервью RMF24.

Смотрите также Препятствие для Украины: в Politico назвали 5 лидеров, которые могут стать наследниками Орбана в ЕС

Что сказал Сикорский об ускоренном вступлении Украины в ЕС?

У главы МИД Польши поинтересовались, какова его позиция относительно заявления будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, который против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Сикорский заявил, что поддерживает Мадьяра в этом вопросе. Поэтому, по его мнению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это когда-то сделала и Польша.

Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам, 
– сказал он.

Польский министр также отметил, что будут сложные разделы переговоров, в частности по сельскому хозяйству и транспорту.

Украина и ЕС: последние новости

  • Недавно в Financial Times сообщили, что в ЕС рассматривают предложения относительно существенного пересмотра процедуры вступления Украины, что могло бы ускорить интеграцию. Но таким образом наше государство может получить гораздо меньшие полномочия. В то же время Украина не рассматривает вариант неполного членства в ЕС и стремится к полноценной интеграции, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

  • Сейчас Франция, Германия, Нидерланды и Италия и Италия блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС из-за политических и экономических опасений. А вот наиболее благосклонные к вступлению Украины в ЕС страны, например Швеция и Дания, – они продолжают настаивать на скорейшем завершении переговоров.

  • Издание The Economist также указывало, что в последнее время отношения Украины и европейскими союзниками ухудшились. Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд рассказал 24 Каналу, что такие оценки являются преувеличением, но некоторые проблемы таки действительно существуют.