Этого не будет, – Сикорский об идее ускоренного вступления Украины в ЕС
Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ускоренного вступления Украины в ЕС не будет.
Он настаивает на том, что Киев должен пройти полный процесс присоединения. Об этом Сикорский заявил в интервью RMF24.
Что сказал Сикорский об ускоренном вступлении Украины в ЕС?
У главы МИД Польши поинтересовались, какова его позиция относительно заявления будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра, который против ускоренного вступления Украины в ЕС.
Сикорский заявил, что поддерживает Мадьяра в этом вопросе. Поэтому, по его мнению, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции, как это когда-то сделала и Польша.
Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам,
– сказал он.
Польский министр также отметил, что будут сложные разделы переговоров, в частности по сельскому хозяйству и транспорту.
Украина и ЕС: последние новости
Недавно в Financial Times сообщили, что в ЕС рассматривают предложения относительно существенного пересмотра процедуры вступления Украины, что могло бы ускорить интеграцию. Но таким образом наше государство может получить гораздо меньшие полномочия. В то же время Украина не рассматривает вариант неполного членства в ЕС и стремится к полноценной интеграции, подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Сейчас Франция, Германия, Нидерланды и Италия и Италия блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС из-за политических и экономических опасений. А вот наиболее благосклонные к вступлению Украины в ЕС страны, например Швеция и Дания, – они продолжают настаивать на скорейшем завершении переговоров.
Издание The Economist также указывало, что в последнее время отношения Украины и европейскими союзниками ухудшились. Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд рассказал 24 Каналу, что такие оценки являются преувеличением, но некоторые проблемы таки действительно существуют.