Не стоит ожидать, – глава Представительства НАТО о вступлении Украины в Альянс во время войны

Глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заверил, что на сегодня сотрудничество между Украиной и Альянсом находится на самом высоком уровне за всю историю отношений. Однако не стоит ожидать, что Украина вступит в состав блока во время войны.

Об этом он заявил в интервью Общественному

Может ли вступить Украина в НАТО во время войны?

Тернер подчеркнул, что сейчас отношения между Украиной и НАТО – самые крепкие за все время их существования.

Отношения стали глубже, шире и масштабнее, чем когда-либо прежде. НАТО имеет представительство в Украине уже более 25 лет, но сейчас – момент активного взаимодействия. И это сотрудничество имеет чрезвычайно широкий характер,

– сказал он.

Тернер сообщил, что в составе представительства НАТО в Украине работает большая команда экспертов по вопросам обороны, которые сотрудничают с украинскими специалистами в очень широком спектре сфер для развития совместимости между Украиной и НАТО.

Глава Представительства отметил, что страны-члены НАТО активно изучают боевой опыт Украины, а сотрудничество с украинской оборонной промышленностью постоянно расширяется.

В то же время он отметил, что вступление Украины в НАТО во время войны не ожидается.

НАТО уже заявило, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе. Эта позиция остается неизменной. Лидеры НАТО высказались, что Украина станет членом Альянса, когда позволят условия и когда на это будет согласие союзников. Поэтому, я думаю, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны,

– сказал Тернер.

Также он подчеркнул, что вопрос вступления в состав НАТО обсуждается исключительно между странами-членами Альянса и государством, которое претендует на членство. Тернер отметил, что это означает, что единственные стороны, которые будут участвовать в этом обсуждении – это члены НАТО и Украина, никаких других стран. Поэтому другие страны не имеют права вето на это решение.

