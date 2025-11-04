Не варто очікувати, – глава Представництва НАТО про вступ України до Альянсу під час війни

Голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер запевнив, що на сьогодні співпраця між Україною та Альянсом перебуває на найвищому рівні за всю історію відносин. Однак не варто очікувати, що Україна вступить до складу блоку під час війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Суспільному, пише 24 Канал.

Чи може вступити Україна в НАТО під час війни?

Тернер підкреслив, що зараз відносини між Україною і НАТО – найміцніші за весь час їх існування.

Відносини стали глибшими, ширшими й масштабнішими, ніж будь-коли раніше. НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років, але зараз – момент найактивнішої взаємодії. І ця співпраця має надзвичайно широкий характер,

– сказав він.

Тернер повідомив, що в складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими фахівцями в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємосумісності між Україною та НАТО.

Глава Представництва зазначив, що країни-члени НАТО активно вивчають бойовий досвід України, а співпраця з українською оборонною промисловістю постійно розширюється.

Водночас він наголосив, що вступ України до НАТО під час війни не очікується.

НАТО вже заявило, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловились, що Україна стане членом Альянсу, коли дозволять умови і коли на це буде згода союзників. Тому, я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни,

– сказав Тернер.

Також він підкреслив, що питання вступу до складу НАТО обговорюється виключно між країнами-членами Альянсу та державою, яка претендує на членство. Тернер зазначив, що це означає, що єдині сторони, які братимуть участь у цьому обговоренні – це члени НАТО й Україна, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення.

Вступ України в НАТО: останні новини