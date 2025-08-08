ВСУ остановили летнее наступление России на Сумщине и освободили часть территорий. Это показало, что Россия неспособна проводить решительные операции на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отмечает, что после этого Путин согласился на встречу с Трампом, но у него не будет решающей победы на поле боя, чтобы усилить позиции России.

Какая ситуация на Сумщине?

Россия остановила свои наступательные действия на Сумщине с середины июля. В то же время офицеры и аналитики говорят, что за последние несколько недель Украине удалось освободить 10 – 15 квадратных километров и два села.

Командир 225 отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев отметил, что враг на этом направлении истощен.

Несмотря на это, в этом районе россияне имеют резервы – более 50 тысяч военнослужащих. Это беспокоит ВСУ, ведь ситуация может снова измениться.

Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление,

– объяснил командир украинской артиллерийской батареи 43 бригады с позывным "Рысь".

Военные также рассказывают, что на Сумщине россияне бьют КАБами, беспилотниками и артиллерией, затем атакуют небольшими пехотными группами. Бронетехнику они почти не используют.

Наибольшие разрушения наносят авиабомбы или осколочно-фугасные боеприпасы с дешевыми системами наведения.

О чем свидетельствуют неудачи России на Сумщине?

Издание отмечает, что остановить российское наступление Украине удалось частично благодаря атакам артиллерией и дронами на российскую логистику. В разведке рассказали, что были случаи, когда удавалось целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции врага. Кроме того, украинские бойцы проникали в тыл противника и атаковали так его позиции.

После подобных операций, говорят военные, темпы российского наступления на Сумщине снизились.

Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции... России с трудом удается организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления,

– пишет издание, ссылаясь на аналитиков.

Сейчас россияне полагаются на незначительные завоевания. Как отмечают военные, это такая тактика – "постоянно отправлять войска, чтобы измотать" ВСУ, но при этом не наносить серьезного удара.