Новая война Трампа: США могут начать военную операцию на Кубе, – Politico

Политически активная кубино-американская община во Флориде усиливает давление на президента США Дональда Трампа, требуя более жестких действий против власти Кубы, вплоть до ее полного устранения. В Вашингтоне при этом не исключают даже военный сценарий, хотя официально делают упор на дипломатию.

Об этом пишет издание Politico.

Могут ли США начать войну с Кубой?

Ранее администрация Трампа уже прибегла к ужесточению санкций и фактической энергетической блокады острова, параллельно оставляя пространство для переговоров с Гаваной. В Белом доме допускают, что их может устроить соглашение об экономических реформах.

Среди требований США – частичная приватизация, расширение доступа для иностранного капитала, улучшение интернет-доступа для населения и переориентация энергетических закупок на американский рынок.

Впрочем, такая стратегия не всех удовлетворяет. Республиканка Илеана Гарсия предупредила, что отсутствие решительных действий, в частности без плана свержения режима, может дорого стоить Трампу политически. По ее словам, это повлияет на настроения избирателей в Южной Флориде, где кубинская община имеет значительное влияние.

В самой администрации признают, что рассматриваются различные варианты, включая использование силы, но приоритетом пока остается давление и переговоры.

Президент США Дональд Трамп и другие представители администрации подчеркивали, что сейчас их может устроить любая договоренность об экономических реформах.

Между тем ситуация на Кубе ухудшается. Остров переживает серьезный энергетический кризис после сокращения поставок нефти из Венесуэлы. Регулярные отключения электричества уже влияют на транспорт, медицину и обеспечение базовых потребностей.

По словам одного из американских чиновников, ситуация выглядит нестабильной и может взорваться в любой момент.

Трамп считает, что Куба была бы "благодарна" США за вмешательство