Наверное, нам следует немедленно применить 200-процентные пошлины к Украине и России, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы ввести 200-процентные пошлины против Украины и России, чтобы заставить их прекратить войну. Ранее он якобы уже использовал угрозы введением пошлин для прекращения пяти войн.

Об этом он заявил в пятницу, 23 октября, во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида.

Что предложил Трамп, чтобы остановить войну?

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы немедленно ввести 200-процентные пошлины против Украины и России, чтобы повлиять на ход войны. В то же время американский президент выразил сомнения в эффективности такого шага из-за небольших объемов импорта из обеих стран.

Ранее угрозы введением пошлин якобы помогали ему останавливать вооруженные конфликты. Он предупреждал стороны о возможном введении 200-процентных тарифов, после чего они прекращали войну.

Благодаря пошлинам мы положили конец пяти войнам. Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введем против вас 200-процентную пошлину", – и они остановились. Наверное, нам следует немедленно применить это к Украине и России. Никогда об этом не думал. Никогда об этом не думал. Но мы импортируем от них слишком мало, чтобы это сработало, поэтому это не действует,

– сообщил президент США.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, или чувствует себя преданным США, на фоне последних решений президента Дональда Трампа. Украинский лидер заявил, что не чувствует должной поддержки со стороны Вашингтона.

Среди причин беспокойства Киева – ограниченные поставки ракет для систем Patriot, проблемы со скоростью спутниковой связи и договоренности относительно российского дизельного топлива.

Он также отметил, что, по его мнению, Трамп и Путин находятся в довольно хороших отношениях.