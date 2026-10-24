Напевно, нам слід негайно застосувати 200-відсоткові мита до України та Росії, – Трамп

Про це він заявив у п’ятницю, 23 жовтня, під час виступу на передвиборчому мітингу у штаті Флорида.

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Що запропонував Трамп, щоб зупинити війну?

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б негайно запровадити 200-відсоткові мита проти України та Росії, щоб вплинути на перебіг війни. Водночас американський президент засумнівався в ефективності такого кроку через невеликі обсяги імпорту з обох країн.

Раніше погрози митами нібито допомагали йому зупиняти збройні конфлікти. Він попереджав сторони про можливе запровадження 200-відсоткових тарифів, після чого вони припиняли воювати.

Завдяки митам ми поклали край 5 війнам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас 200-відсоткове мито", – і вони зупинилися. Напевно, нам слід негайно застосувати це до України та Росії. Ніколи про це не думав. Але ми імпортуємо від них занадто мало, щоб це спрацювало, тому це не діє– повідомив президент США.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, чи почувається зрадженим США на тлі останніх рішень президента Дональда Трампа. Український лідер заявив, що не відчуває належної підтримки з боку Вашингтона.

Серед причин занепокоєння Києва – обмежене постачання ракет для систем Patriot, проблеми зі швидкістю супутникового зв’язку та домовленості щодо російського дизельного пального.

Він також зазначив, що, на його думку, Трамп і Путін перебувають у доволі хороших стосунках.