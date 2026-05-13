Конец для Стармера? Тот кто придет ему на замену станет кошмаром для Украины, Европы и Британии

В прошлый четверг в Великобритании прошли местные выборы. В Англии выбирали более 5 тысяч депутатов в 136 местных советов. В Шотландии и Уэльсе – в местные парламенты.

Правящая Лейбористская партия потерпела ошеломляющее поражение, потеряв почти 1500 мандатов. Эксперты называют результаты желтой карточкой от общества правительства Кира Стармера, а победители – правые популисты из партии Reform UK Найджела Фаража теперь хотят досрочных парламентских выборов.

24 Канал рассказывает, что стало причиной шокирующих результатов, насколько они были прогнозируемы и ждать ли теперь быстрых изменений на Даунинг-стрит, 10. Разобраться в непростых процессах британской внутренней политики нам помогла политолог, британистка и содиректор программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Виктория Вдовиченко.

Читайте также Великобритания сможет поставлять Украине оружие, присоединившись к кредиту ЕС

Сокрушительное поражение Лейбористов в Британии

Лейбористы пришли к власти всего 2 года назад. В результате июльских выборов 2024 года (Reform UK тогда взяла лишь 5 мест, но за нее проголосовали более 4 миллионов избирателей или 14,3%).

На тех выборах предыдущая власть – Консерваторы – потерпели историческое поражение, а их исторические оппоненты – Лейбористы – триумфально вернулись. Новый британский премьер Кир Стармер обещал британцам решить социальные проблемы и исправить ошибки предшественника – Риши Сунака.



Кир Стармер и Риши Сунак / Фото Sky news

Но успехи правительства были связаны в основном с внешней политикой, тогда как во внутренней проблемы только углубились, а министры под руководством Стармера сами наделали немало ошибок и, по мнению избирателей, только ухудшили и без того не слишком яркую ситуацию.

Главной эмоцией выборов-2026 стало разочарование. Британцы показали, что разочарованы двумя традиционными партиями государства – Консерваторами и Лейбористами, а потому активно проголосовали за третью силу. Ею стала фаворит социологов последних 12 месяцев партия Reform UK одиозного Найджела Фаража, известного тем, что когда-то съел во время странного реалити-шоу вымя верблюдицы.

Еще несколько лет назад он считался абсолютным фриком и аутсайдером, а сейчас господина Фаража уже называют следующим премьером Великобритании.

К теме Как правые популисты победили на местных выборах-2025 и чем это грозит

Результаты на майских выборах-2026 действительно шокировали. Reform UK победила в традиционных вотчинах лейбористов и консерваторов, где те побеждали десятки лет. Главной добычей партии Фаража стали избиратели, разочарованные лейбористами. Именно они обеспечили такой успех Reform UK, частично подтвердив теорию о "политической подкове".

Виктория Вдовиченко констатирует тектонические изменения в английской глубинке и указывает на потенциал тамошнего электората, который фактически неизвестен экспертам на континенте, зато очень громко заявил о себе на нынешних выборах.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее для Украины" Самым болезненным для лейбористов стал результат в городе Хартлпул на северо-востоке Англии. Reform UK выиграла там все без исключения 12 округов. Правда, поскольку переизбиралась только треть совета, Reform не получила автоматического контроля и вынуждена будет искать поддержки у независимых депутатов. В Холтоне Лейбористская партия сумела удержать лишь 2 из 17 мест, тогда как Reform получила 15. В Уигане, который представляет в парламенте министр культуры Лиза Нэнди, лейбористы уступили Reform UK 20 мандатами, хотя формальный контроль над советом сохранили…

Reform UK заняла место главной проанглийской партии в парламенте Уэльса и разделила с лейбористами эту позицию в парламенте Шотландии. Причины такого успеха понятны – это затяжное экономическое пике (Брекзит – Ковид – российское вторжение в Украину и нефтегазовый шантаж Европы – обвал рынков, спровоцированный правительством Трасс – Трамп – Ормуз), из которого стране никак не удается выгрести.

Бонусом стал свежий скандал с приспешником друга Трампа Эпштейна лордом Мандельсоном, которому Стармер опрометчиво позволил продолжить карьеру. Все это создало мощное комбо, которое отправило лейбористов в глубокий нокаут.

К теме Как файлы Эпштейна шокировали Британию и повлияет ли это на поддержку Украины

Это конец для Стармера?

Не совсем, по крайней мере, так считает Кир Стармер. В понедельник, 11 мая, он произнес большую речь, в которой взял на себя ответственность за поражение, но заявил, что не уйдёт в отставку, если бы того не хотели оппоненты. Как из других партий, так и собственной.

Виктория Вдовиченко предполагает, что отставка Стармера в ближайшие дни действительно может состояться, но это будет некий исключительно эмоциональный шаг.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее для Украины" После поражения на выборах у лейбористов царит волна эмоционального негатива и сейчас есть огромный шанс того, что отставка действительно может произойти.

Премьер уже столкнулся с внутренней оппозицией – несколько влиятельных лейбористов пригрозили ультиматумами, а главная внутренняя оппозиционерка и лицо мятежа против Стармера – госпожа Кэтрин Уэст – призвала к новым выборам лидера партии (и, соответственно, премьера).

Сейчас Вест ведет переговоры и собирает голоса за отставку Стармера. Сейчас их около 60, хотя на выходных, то есть сразу после фиаско на выборах, их было около 40.



Кэтрин Уэст / Фото BBC

Содиректор программы "Будущее для Украины" Виктория Вдовиченко объясняет, что пока это лишь просто желание, зато для того, чтобы ему дать процедурный ход, необходимо не менее 81 голос депутатов-лейбористов. Сейчас их нет.

Виктория Вдовиченко политолог, содиректор программы "Будущее для Украины" Лейбористам необходимо собрать 81 голос, чтобы отправить Стармера в отставку. Но сам Стармер не уйдет, сейчас он говорит о том, что не хочет отставки. Он считает свою политику абсолютно оправданной и успешной.

Но это внутренние дела лейбористов, а следующие парламентские выборы пройдут только в 2029 году. Решение о возможных досрочных находится исключительно в пределах полномочий премьера. А он пока не горит желанием давать на это согласие.

В своей речи Стармер заявил, что несмотря на некоторые ошибки стратегический курс его правительства верен. О чем свидетельствуют стабилизация экономики и улучшение (незначительное) ситуации с очередями в Национальной службе здравоохранения (NHS). Также Стармер заявил, что никакой Фараж не поможет Британии преодолеть кризис, поскольку тот не имеет политической ответственности и соответствующей компетенции.

Доказательством этого, по мнению Стармера, является ситуация с Брекзитом, от которого Великобритания больше пострадала, чем получила. Одним из его инициаторов был именно Фараж. Стармер заявил, что тот обманул Британию, обещая мягкое расставание.

Также премьер прошелся по другим партиям (особенно жестко по "зеленым" левым популистам и их лондонскому представителю Заку Полански), которые, по его мнению, объединились в один хор, чтобы искать виновных, а не выход из кризиса.

Мы сталкиваемся не только с опасными временами, но и с опасными противниками – очень опасными противниками. Если мы не справимся с этим, наша страна окажется на очень темном пути,

– Кир Стармер в своей лондонской речи 11 мая 2026 года очерчивает главную опасность.

Все ли настолько плохо для Британии?

По мнению Виктории Вдовиченко, Стармера "хоронить" еще рано. Эксперт считает, что эмоции после чувствительного поражения улягутся и парламентарии остынут, взвесив возможные варианты.

Сейчас у Стармера есть несколько дней, чтобы переждать бурю, а затем – несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию. Или по крайней мере показать, что он на верном пути. Решающая битва за лидерство в партии состоится в сентябре 2026 года.

На это время запланирована ежегодная конференции Лейбористской партии. Во время нее состоятся выборы в Национальную конституционную комиссию (NCC) и Национальный политический совет (NPF). Но главным вопросом будет доверие лидеру и главе правительства.

При этом сам лидер в себя верит. Во время программного выступления Стармера в Лондоне 11 мая все услышали довольно воинственную и даже агрессивную риторику. Кстати, очень нетипичную для Стармера. Но выхода у него действительно нет. На фоне роста рейтингов популистов он также должен радикализироваться, чтобы сохранять свои позиции. Впрочем, в отличие от них, ему еще и приходится управлять правительством, а это сейчас очень неблагодарное и сложное дело.

Экономика действительно понемногу начала оживать (или просто адаптировалась к кризису вместо восстановления), Стармеру даже удалось относительно без потерь договориться с Трампом о "торговой сделке", но атака США на Иран и совместная с аятоллами блокада Ормузского пролива надежды на улучшение беспардонно перечеркнула.

Британия очень сильно зависит от импорта энергоресурсов (здесь часто вспоминают Маргарет Тэтчер, которая позакрывала угольные шахты) и блокада мгновенно отразится на ценах, что ударит по наименее защищенным слоям. При этом британцы уже платят больше за электроэнергию вдвое больше США и на 40% больше Европы.

В арсенале Стармера не так много вариантов исправления ситуации. Благодарить надо предыдущие правительства, которые для решения кризисов регулярно обращались к заимствованиям и раздули государственный долг королевства до космических показателей.

Не слишком поможет изменение и процентных ставок – это только разгонит инфляцию и еще больше разозлит людей.

Таким образом, хороших вариантов выхода из кризиса у правительства просто нет и Лейбористы вынуждены просто повышать налоги, а Стармер намекает на возвращение Британии в Европу.

Сейчас экономика страны оказалась перед риском рецессии, а это почти гарантирует новые голоса Фаражу на следующих выборах.

Таким образом правительству Стармера ничего не остается как стать "правительством-камикадзе" и прибегнуть к непопулярным шагам, которые вызовут неприятие общества сейчас (это уже происходит), но будут иметь положительный эффект в перспективе. Также нужно взяться за старые планы, которые долго откладывались.

Речь о преодолении энергозависимости от импорта – тот самый "зеленый переход" и болезненная для "зеленых” (ныне модных левых популистов) тема разработки собственных нефтяных месторождений в Северном море.

Главное, иметь план действий и сделать все правильно. А не так, как Лиз Трасс, которая едва не пустила королевство по ветру. Тогда в случае успеха можно надеяться на последний защитный барьер от популистов – мажоритарную избирательную систему Великобритании, что дает ощутимое преимущество традиционным партиям и определяет победителя не по общему количеству голосов, а в каждом отдельном округе.

Готовиться к Фаражу?

Ну, а остальному миру ничего не остается, как готовиться к Фаражу как премьеру через 2 года. Напомним, что он выступает против мигрантов и является латентным сторонником Путина, но из-за нелюбви к диктатору британцев маскирует свои предпочтения словами о британском изоляционизме.



Трамп и Фараж близки / Фото из соцсетей Фаража

Напомним, что бывший лидер ячейки Reform UK в Уэльсе господин Натан Хилл был осужден британским судом за получение взяток из рук окружения Виктора Медведчука.

Британцы сейчас поверили, что Фараж знает, как вернуть страну на верный путь, но знает ли сам Фараж, как это сделать – очень большой вопрос. Напомним, что он идеолог Брекзита и вообще поддерживал экономическую политику Лиз Трасс, которая буквально за несколько недель смогла обвалить британский фондовый рынок, курс национальной гордости – фунт и спровоцировала рост процентов по ипотечным выплатам.

Ситуация действительно напоминает ту, что сложилась накануне выборов президента США в 2024 году, когда американцы иррационально уверовали, что Трамп – единственный, кто наведет порядок с экономикой и вернет цены на бензин и яйца к норме. Что из этого получилось – сейчас видит весь мир, а американцы, даже некоторые ярые MAGA-фанатики, проклинают свой выбор. Но обвинять должны только самих себя. Похоже, такой курс взяли и британцы.

Поэтому впереди у королевства тяжелые времена и не слишком радостные перспективы.