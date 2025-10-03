В Чехии 3 – 4 октября 2025 года проходят сверхважные для страны парламентские выборы. Большие шансы на победу у близкого к Виктору Орбану политика Андрея Бабиша.

Какие риски несет такой сценарий и есть ли предохранители против орбанизации важнейшего союзника Украины – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помог разобраться эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Почему выборы в Чехии так важны для Украины?

Украинцы ежедневно благодарны Чехии, ее народу и президенту Петру Павелу за помощь. Маленькая страна проявила большую солидарность и не меньшую изобретательность с первых дней вторжения, став не только надежным партнером, но и спасительным хабом для ремонта и обслуживания военной техники, подготовки специалистов и тому подобное.

Обратите внимание! В 2024-м Чехия смогла найти и поставить Украине около 1,5 миллиона снарядов, в 2025-м объем поставок составит 1,8 миллиона боеприпасов, из которых около 800 тысяч – калибра 155-мм.

Сейчас на слуху так называемая "чешская вооруженная инициатива", благодаря которой Европа нашла для Украины минимум 3 миллиона снарядов, но это лишь часть айсберга сотрудничества между двумя государствами, потому что Чехия, кроме прямой помощи, выступает также и лоббистом интересов Украины в Европе, и ее голос довольно мощный.

Но сейчас все это может оказаться под угрозой из-за изменения политического ландшафта в Чехии, а оно предполагается кардинальное. 3 – 4 октября в стране проходят парламентские выборы.

К сожалению, предварительная социология не оставляет шансов правящей коалиции во главе с партией Spolu ("Вместе"), а называет неоспоримым фаворитом популистскую политсилу ANO (аббревиатура переводится с чешского "Да"), у которой есть простые ответы на сложные вопросы.



Сентябрьские рейтинги в Чехии неутешительны / Инфографика europeelects.eu/data/

Интрига на выборах 3 – 4 октября 2025 года, похоже, будет заключаться не в том, победит ли ANO, а в том – кто станет младшим партнером в будущей коалиции. И это несет большую угрозу всей архитектуре помощи Украине по безопасности.

Как это бывает, мы уже могли видеть на примере Словакии, где победа на парламентских выборах осенью 2023 года де-факто пророссийской политсилы Smer-SD во главе с Робертом Фицо существенно сузила сотрудничество с Украиной, а самое страшное – образовала дуэт Фицо – Орбан, который на уровне ЕС и НАТО стал откровенным спойлером, а иногда и саботажником курса Европы на помощь Украине.

Что известно о партии ANO и кто такой Андрей Бабиш?

В буквах ANO зашифровано слово "Да", но на самом деле это аббревиатура названия Akce nespokojených občanů, что можно перевести как "Движение недовольных граждан". К ней часто добавляется еще год создания – 2011.

Это популистское движение, основателем которого является чешский миллиардер словацкого происхождения с закарпатскими корнями (его мать – из Раховского района) Андрей Бабиш.



Орбан и Бабиш – давние знакомые / Фото ČTK / Michal Krumphanzl

По местным меркам он – полноценный олигарх (Forbes оценивает его состояние в 4,3 миллиарда долларов и ставит на 952-е место среди самых богатых людей планеты). А еще Андрей Бабиш – бывший коммунист и агент чехословацкого аналога КГБ с позывным "Буреш". И да, иногда его называют "чешским Трампом".

Движение ANO появилось ниоткуда, но быстро набрало силу, питаясь деньгами Бабиша и возмущением простых людей коррупцией и экономическими проблемами (да, чехи считают, что они у них также существуют).

Бабиш на этой волне получил популярность и влетел в большую политику с парадного входа. В 2014 он стал министром финансов Чехии и фактически правой рукой премьера Богуслава Соботки, но в мае 2017-го со скандалом был уволен из-за махинаций вокруг имения "Гнездо аиста" (Čapí hnízdo).

Букет обвинений в коррупции, налоговом мошенничестве (Бабиш ремонтировал свое имение на деньги из гранта Евросоюза в поддержку малого бизнеса) и давление на медиа Бабиш обернул в свою пользу и начал удачно изображать из себя жертву политических репрессий. И настолько успешно, что уже в декабре 2017-го сам стал премьером после победы ANO на парламентских выборах.

Политик, который обещал чехам очищение власти и преодоление коррупции, похоже, сам ее и возглавил. Действия Бабиша вызвали огромное возмущение у чехов. Постоянные акции протеста стали привычным явлением, а еще большим позором оказались заигрывания Бабиша с Россией.

К государству-агрессору у Бабиша была давняя любовь (сейчас в Чехии ходят упорные слухи, что он был агентом и московского КГБ), поэтому неудивительно, что он на уровне риторики поддержал российскую оккупацию украинского Крыма и даже спрятал там своего сына, спасая того против его воли от антикоррупционного расследования из-за все того же "Гнезда аиста".

Весь этот позор должен был бы похоронить амбиции любого политика, но не "чешского Трампа". Он избежал досрочной отставки и даже имел шансы избраться президентом в 2023 году. В первом туре Бабиш лишь на доли процента отстал от будущего победителя – генерала Петра Павела.

Сейчас же, осенью 2025 года, Бабиш имеет все шансы взять реванш и вернуть себе кресло премьера Чехии обещаниями спасти чехов от локального варианта "обнищания" и призывами "выбрать лучшую жизнь". Как свидетельствует социология, расчет на короткую память электората прекрасно работает.

Насколько все плохо и почему украинофобы могут войти в правящую коалицию?

Социология уверенно ставит политсилу Бабиша на первое место. Летом ANO имела почти 35%, сейчас – 29 – 32%. У действующей партии власти (точнее – провластной коалиции центристов ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) Spolu – не набирается более 22%.

Причина электорально провала партии власти проста – экономика. Чехи не простили премьеру Фиале, который является лидером ODS, ухудшение экономической ситуации и инфляцию, а также – ограничения индексации пенсий в 2023 году. И теперь чешские пенсионеры, "не видя за деревьями леса", потому что жесткая политика Фиалы на самом деле оздоровила экономику страны, могут "украсть будущее" у молодых чехов. Те же традиционно аполитичны и не особо спешат голосовать.

Третьей в рейтингах идет праворадикальная партия SPD ("Свобода и прямая демократия"), имея 13%. И именно SPD, скорее всего, станет партнером ANO по коалиции. Отметим, что эти чешские "свободовцы" – ярые евроскептики и промосковские антиукраинцы.

Возглавляет эту политсилу чешский бизнесмен японского происхождения Томио Окамура, который отличился во время кампании украинофобными заявлениями, которые были радостно подхвачены российскими ботофермами.



Томио Окамура и Андрей Бабиш / Фото Jakub Plíhal, Deník N

Но даже не они худший вариант в бюллетене, потому что там еще есть чешские левые популисты Stačilo! (на русский это переводится как "Достаточно") во главе с Даниэлем Стерзиком и под кураторством главной чешской коммунистки Катержины Конечной. Они вообще – чешский фанклуб Путина. Сейчас рейтинг Stačilo! составляет 6 – 9%.

А еще есть чешские автомобилисты (Motoristé sobě) Петра Мацинка, который борется против "зеленой повестки дня", за двигатели внутреннего сгорания, а также за право любить Россию, а Кремль благодарит "мотористов" накрутками в ТикТоке, благодаря чему рейтинг популистов вырос до 5 – 6%, чего может быть достаточно для попадания в парламент.

Как коммунисты, так и автолюбители в случае прохода в парламент также радостно могут влиться в новую правительственную коалицию, образовав настоящее антиукраинское комбо.

Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Каналу предостерегает от такого формата и называет его худшим из возможных.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества Resurgam Бабиш не такой страшный, каким его рисуют, но он может таким стать, если будет неудачная конфигурация большинства. Поэтому стоит бояться не Бабиша, а формата коалиции, что может сложиться. Например, что это будет SPD Окамуры или коммунисты Stačilo!, тогда это будет худший вариант для Европы и украинских интересов. В этом случае Бабиш будет более радикально антиевропейский и антиукраинский. Но для этого коммунисты должны преодолеть 5%-й барьер, а SPD – взять 15%.

Учитывая все эти электоральные расклады, вариант появления антиукраинской коалиции в Чехии оказывается вполне реальным, что подтверждает даже проукраинский президент Петр Павел, который заявил, что не может гарантировать продолжение поддержки Украины в случае победы Бабиша.

Я обсуждаю эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства... Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов,

– Петр Павел в июльском интервью BBC.

Но тот же Павел может и самое главное – имеет рычаги влияния на ситуацию.

Корниенко обращает внимание на важное заявление президента Чехии, который пообещал, что не будет назначать премьером человека, исповедующего антиконституционную риторику и агитирующего за выход из ЕС и НАТО (на этом настаивают потенциальные младшие партнеры Бабиша по коалиции). Также Павел может не пустить Бабиша в премьеры по формальным причинам. Тот является владельцем крупного агрохолдинга Agrofert, а это создает конфликт интересов, который не спасает даже "слепой траст".

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества Resurgam Поскольку официально назначает премьера президент, сейчас юристы проверяют, имеет ли право президент назначать Бабиша. И есть мнение, того могут и не назначить, несмотря на то, что его активы вроде бы переданы в управление.

Эксперт отмечает и принципиальные разногласия между Бабишем и SPD с Stačilo! Потому что те хотят референдумы о выходе из Европейского союза, и это является условием их участия в будущей коалиции. ANO осторожно обещала принять закон о проведении соответствующих общенациональных референдумов, но Бабиш публично заявлял, что референдумы о членстве Чехии в ЕС или НАТО проводиться не будут.

Есть ли еще Х-фактор для Чехии?

Напомним, чтобы преодолеть проходной барьер и попасть в нижнюю палату чешского парламента, политическая сила должна набрать не менее 5% голосов. Всего выбирают 200 депутатов сроком на 4 года.



Парламентские выборы в Чехии продлятся два дня – с 3 по 4 октября 2025 года. Избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени 3 октября и с 8:00 до 14:00 4 октября. Первые результаты голосования должны быть известны уже вечером в субботу.

Несмотря на пессимизм социологии, в чешских выборах есть и определенный элемент неожиданности – на них впервые смогут проголосовать по почте чехи, проживающих за рубежом. Ранее они должны были это делать исключительно на участках не территории консульств и посольств.

На примере Молдовы мы знаем, что это довольно мощный фактор, который имеет потенциал стать геймчейнджером. Впрочем, количество чешской диаспоры не такое большое, также неизвестно, в какую сторону этот фактор сыграет, потому что на каждую Молдову, где диаспора сделала проевропейский выбор, есть своя Румыния, в которой зарубежные избиратели проголосовали за пророссийские силы с уклоном в фашизм. Как это сработает в Чехии – пока неизвестно, но интересно.

Стоит ли украинцам паниковать и такой ли плохой для нас Бабиш?

Паниковать не стоит. У нас есть пример Польши, Австрии и Нидерландов, где победа правых популистов не сделала их счастливыми. В Австрии и Польше их вообще отстранили от права создавать коалицию, а в Нидерландах заставили отказаться от наиболее крайних позиций. Повторение таких сценариев в Чехии, признаем, не базовый сценарий, впрочем, вполне реальный.

Х-фактор в виде голосов диаспоры может оставить за бортом условных коммунистов и заставить ANO и Бабиша искать более вменяемые варианты для создания коалиции. А это уже будет совсем другая ситуация.

Также есть вопрос и о том, насколько Бабиш антиукраинский, ведь симпатии к России и нелюбовь к Украине – это одно, а объективная реальность – другое. А она заключается в том, что Чехия не настолько зависима от России, как те же Венгрия или Словакия, а потому может иметь собственное мнение.

Это в свое время, кстати, продемонстрировал и Бабиш, когда фактически отказал россиянам в сотрудничестве на АЭС в Темелине и передал контракты американской компании Westinghouse. Кроме того, Бабиш был куда осторожнее Орбана в вопросе поддержки России – при его премьерстве Чехия голосовала за санкции против России, устраивала чистки российского дипкорпуса от шпионов и проводила расследование российских диверсий на своих военных объектах.

То есть в лице Бабиша мы имеем не авантюрного популиста, а прагматичного бизнесмена, который использует популизм как инструмент. В этом и заключаются хорошие новости, которые дают шанс надеяться на господина Андрея как на рационального игрока.

Этого же мнения придерживается Дмитрий Корниенко. Эксперт напомнил, что в свое время Бабиш входил в состав группы Renew и голосовал вместе с ней за проукраинские резолюции в Европарламенте.

Дмитрий Корниенко основатель аналитического сообщества Resurgam Лично с Бабишем работать можно, он может быть гибким. Он не является "Орбаном", а скорее – "Фицо", к тому же – более умеренным, потому что Чехия – более влиятельная европейская страна, имеет больше возможностей и не так энергетически зависима уже от России... Где-то 6 месяцев назад Сийярто (министр иностранных дел Венгрии, – 24 Канал) приезжал в Чехию с неофициальным и не анонсированным визитом. По неофициальной информации, так Бабишу пытались навязать идею строить кампанию на антиевропейской и антиукраинской риторике (как Орбан). И Бабиш, как видим, отказался, заняв более умеренную позицию, несмотря на то, что являются основателями одной группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте.

Ранее Бабиш заявлял о вредности "чешской оружейной инициативы" и даже грозился ее отменить в случае победы, но это невозможно сделать без большого скандала и конфликта с ЕС. В интересах ли это чешского бизнеса и экономики страны, которая неплохо зарабатывает на войне, вопрос риторический. Особенно, если ЕС все же найдет управу на Орбана (фантастический вариант) или его наконец устранят естественным путем через весенние выборы-2026 (реалистичный вариант).

То же касается вопроса украинских беженцев. На обещаниях их выгнать можно неплохо набрать рейтингов, потому что чешское общество сейчас расколото по этому вопросу примерно пополам. Но реальность куда сложнее и упорно говорит, что украинцы в Чехии закрыли не только проблемные рабочие места, но и приносят экономике вдвое больше, чем Чехия тратит на помощь беженцам.

Поэтому чешские политики должны благодарить украинцев, которые выбрали для приюта их страну, а не кричать на митингах, что "украинцы не работают и только высасывают социальную систему". Бабиш не может этого не понимать, поэтому существенно ограничил на финише кампании свою антиукраинскую риторику и сейчас открыто не выступает против продолжения помощи Украине.

Чехия приняла более 380 тысяч украинских беженцев, и сейчас является третьей страной в ЕС по этому показателю после Германии и Польши. Отметим, что в первом квартале 2025 года благодаря украинцам государственный бюджет увеличился примерно на 124 миллиона евро – именно столько составляла разница между налогами с работающих беженцев и расходами, которые Чехия должна была на них направить.

Учитывая это, рабочей стратегией Бабиша было осторожное продолжение курса премьера Петра Фиалы и сотрудничество с президентом Павелом. Два года назад они были врагами на выборах, но теперь должны объединиться ради вопроса выживания Европы. Ведь российская угроза становится все более очевидной, а пользы от нее Бабишу и его бизнес-империи – все меньше. Поэтому пусть чехи выбирают Бабиша, сам он должен выбрать Европу, потому что тогда банально заработает больше.