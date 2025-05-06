Второго тура голосования за канцлера 6 мая не будет: источники BILD назвали возможную дату

Бундестаг во вторник, 6 мая, не будет проводить второй тур голосования кандидатуры лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на пост канцлера, после провала первого.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники в парламентской группе ХДС/ХСС, передает 24 Канал. Это означает, что пока Фридрих Мерц не займет должность федерального канцлера.

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Когда может состояться второй тур

По данным источников издания, сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. Также соответствующую информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

Taz.de предполагает, что следующим днем, который могут выбрать для голосования, является среда, 7 мая, если все согласятся. Также рассматривают пятницу, 9 мая, как альтернативный вариант, но в тот день состоится партийная конференция Левой партии.

Напомним, лидер ХДС Фридрих Мерц потерпел неудачу в первом туре выборов канцлера в Бундестаг. Во время тайного голосования он получил 310 из 621 поданного голоса, что на 6 меньше необходимого большинства в 316.

Известно, что против его кандидатуры проголосовали 307 депутатов, еще трое – воздержались. Впрочем, известно, что Фридрих Мерц будет иметь еще вторую попытку, согласно законодательству страны. Второй тур должен состояться в течение 14 дней.