Трамп определился с преемниками на выборах президента 2028 года: кто среди фаворитов

Президент США Дональд Трамп 28 февраля провел неформальную встречу с некоторыми высокопоставленными чиновниками администрации, чтобы обсудить потенциальных кандидатов на пост президента США в 2028 году. Подавляющее большинство присутствующих поддержало госсекретаря Марко Рубио.

Об этом сообщили источники издания NBC News.

Кого Трамп видит на посту президента в 2028 году?

В ночь начала операции против Ирана Дональд Трамп провел встречу с рядом высокопоставленных чиновников в Мар-а-Лаго. Главный вопрос встречи – выбор потенциальных кандидатов на пост президента США в 2028 году.

По словам двух присутствующих на этой встрече, подавляющее большинство лиц поддержало кандидатуру Рубио, аплодируя в его поддержку. Один из участников охарактеризовал это как почти единогласное решение. Другой также подтвердил, что преимущество над Джей ди Венсом было очевидным. В то же время еще один участник встречи отметил, что поддержка была распределена равномерно.

В то же время экс-чиновники администрации Трампа подчеркивают, что мнение доноров из Мар-а-Лаго не отражает настроений большинства республиканцев, поскольку Вэнс получил вице-президентский пост не из-за поддержки этой группы.

Издание пишет, что такие неофициальные опросы от Трампа показывают его раннюю заинтересованность в будущем республиканской партии и желание остаться влиятельным игроком во внутриполитической гонке. Эта ситуация демонстрирует, насколько динамичны обстоятельства вокруг действующего американского лидера и как быстро может меняться его политическое мышление.

Президент собрал команду звезд, которая достигла беспрецедентного успеха всего за один год. Никакие безумные спекуляции СМИ относительно вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио не остановят миссию этой администрации – бороться за американский народ,

– заявил представитель Белого дома Стивен Чунг.

В течение последних месяцев именно Джей Ди Вэнс считался главным претендентом на пост кандидата от Республиканской партии в 2028 году – об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения и комментарии Трампа.

Опрос NBC News, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 77% республиканских избирателей относятся к Вэнсу положительно, тогда как поддержка Марко Рубио составляет 66%.

В августе Трамп назвал Вэнса "самым вероятным" наследником движения MAGA и отметил, что сейчас его, вероятно, предпочтут.

В то же время американский президент неоднократно упоминал и Рубио.

Справедливости ради, он вице-президент, и я думаю, что Марко также может как-то подружиться с Джей Ди,

– сказал Трамп.

А в майском интервью он назвал Рубио "замечательным" потенциальным лидером Республиканской партии, подчеркнув его роль в будущей политической гонке.

Но в интервью в феврале 2026 года американец сообщил о некоторых разногласиях между главными кандидатами. "Я бы сказал, что один немного дипломатичнее другого", – сказал Трамп, не называя имен, – хотя дипломатия – это работа Рубио. Я думаю, что они оба имеют очень высокий интеллект".

Как изменилась риторика Трампа в отношении кандидатов?

В последние недели Трамп все чаще отмечает достижения Рубио, который находится в центе внимания из-за внешнеполитических вопросов по Венесуэле, Ирана и возможных военных действий на Кубе.

Трамп отметил, что Рубио войдет в историю "как лучший государственный секретарь в истории страны". В то же время американский лидер добавил: "Я не хочу, чтобы он стал слишком популярным. Знаете, когда они становятся слишком популярными, вдруг ты видишь: "Где Марко? Его больше нет"".

Популярность госсекретаря растет благодаря его роли во внешней политике, тогда как Вэнс пока отошел на второй план.