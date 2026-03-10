Про це повідомили джерела видання NBC News.

Кого Трамп бачить на посаді президента у 2028 році?

У ніч початку операції проти Ірану Дональд Трамп провів зустріч із низкою високопосадовців у Мар-а-Лаго. Головне питання зустрічі – вибір потенційних кандидатів на посаду президента США у 2028 році.

За словами двох присутніх на цій зустрічі, переважна більшість осіб підтримала кандидатуру Рубіо, аплодуючи на його підтримку. Один з учасників охарактеризував це як майже одноголосне рішення. Іншій також підтвердив, що перевага над Джей ді Венсом була очевидною. Водночас іще один учасник зустрічі зауважив, що підтримка була розподілена рівномірно.

Водночас ексчиновники адміністрації Трампа підкреслюють, що думка донорів з Мар-а-Лаго не відображає настроїв більшості республіканців, оскільки Венс отримав віцепрезидентський пост не через підтримку цієї групи.

Видання пише, що такі неофіційні опитування від Трампа показують його ранню зацікавленість у майбутньому республіканської партії й бажання залишитись впливовим гравцем у внутрішньополітичних перегонах. Ця ситуація демонструє, наскільки динамічними є обставини навколо чинного американського лідера і як швидко може змінюватись його політичне мислення.

Президент зібрав команду зірок, яка досягла безпрецедентного успіху лише за один рік. Жодні шалені спекуляції ЗМІ щодо віцепрезидента Венса та держсекретаря Рубіо не зупинять місію цієї адміністрації – боротися за американський народ,

– заявив речник Білого дому Стівен Чунг.

Протягом останніх місяців саме Джей Ді Венс вважався головним претендентом на посаду кандидата від Республіканської партії у 2028 році – про це свідчать численні опитування громадської думки та коментарі Трампа.

Опитування NBC News, опубліковане минулого тижня, показало, що 77% республіканських виборців ставляться до Венса позитивно, тоді як підтримка Марко Рубіо становить 66%.

У серпні Трамп назвав Венса "найімовірнішим" спадкоємцем руху MAGA й зазначив, що наразі його, імовірно, нададуть перевагу.

Водночас американський президент неодноразово згадував і Рубіо.

Справедливості заради, він віцепрезидент, і я думаю, що Марко також може якось потоваришувати з Джей Ді,

– сказав Трамп.

А у травневому інтерв'ю він назвав Рубіо "чудовим" потенційним лідером Республіканської партії, підкресливши його роль у майбутніх політичних перегонах.

Та в інтерв'ю у лютому 2026 року американець повідомив про деякі розбіжності між головними кандидатами. "Я б сказав, що один трохи дипломатичніший за іншого, – сказав Трамп, не називаючи імен, – хоча дипломатія – це робота Рубіо. Я думаю, що вони обидва мають дуже високий інтелект".

Як змінилась риторика Трампа щодо кандидатів?

Останніми тижнями Трамп дедалі частіше відзначає досягнення Рубіо, який перебуває у центі уваги через зовнішньополітичні питання щодо Венесуели, Ірану та можливих військових дій на Кубі.

Трамп зауважив, що Рубіо увійде в історію "як найкращий державний секретар в історії країни". Водночас американський лідер додав: "Я не хочу, щоб він став надто популярним. Знаєте, коли вони стають надто популярними, раптом ти бачиш: "Де Марко? Його більше немає"".

Популярність держсекретаря зростає завдяки його ролі у зовнішній політиці, тоді як Венс наразі відійшов на другий план.