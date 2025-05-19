Выборы президента Румынии: кто одержал победу на участках в Украине

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордже Симион проиграл во втором туре выборов. Победу одержал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

Ультраправый лидер румынской партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джордже Симион проиграл Никушору Дану также и на зарубежных участках в Украине. Никушор получил более 75% голосов избирателей в Украине, сообщает 24 Канал ссылаясь на HotNews.

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Какие результаты выборов в Румынии

В Украине Румыния также организовала три избирательных округа, а именно: в Киеве, в Черновцах и на Закарпатье в Солотвино. По данным голосования на украинских участках проукраинский Никушор Дан получил 323 голоса (75,29%), тогда как Джордж Симион получил лишь 106 голосов (24,71%).

Обратите внимание! В 2023 году Симиону был запрещен въезд в Украину на 3 года из-за угрозы нацбезопасности. Сам Симион отрицает обвинения в пророссийских взглядах или антиукраинской деятельности, подчеркивая, что его позиция является прежде всего прорумынской.

Выборы президента Румынии прошли 18 мая, подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил с результатом 53,60% голосов, Симиона поддержали 46,40% избирателей. Явка на голосование в Румынии достигла 65%, что является самым высоким показателем с 1996 года.

Что повлияло на выборы в Румынии

8 мая Симион в эфире румынского телеканала назвал своего оппонента, уже новоизбранного президента Румынии Дана Никушора "аутистом".

У вас есть кандидат, которого вы поддерживаете, он аутист, бедняга,

– сказал Симион в эфире PRO TV.

В свою очередь, это вызвало общественное возмущение в стране, как со стороны организаций, которые защищают права людей больных аутизмом, так и политиков. Вероятно это также повлияло на благосклонность избирателей, учитывая тот факт, что Симион одержал победу в первом туре выборов.

После волны гейта пророссийский Симион извинился, отметив, что на самом деле хотел назвать Никушора Дана "нацистом", "марксистом" и "поросенком".