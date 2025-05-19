Ультраправый лидер румынской партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джордже Симион проиграл Никушору Дану также и на зарубежных участках в Украине. Никушор получил более 75% голосов избирателей в Украине, сообщает 24 Канал ссылаясь на HotNews.

Также читайте Хотел оскорбить политика, задел миллионы людей: Джордже Симион назвал своего оппонента "аутистом"

Какие результаты выборов в Румынии

В Украине Румыния также организовала три избирательных округа, а именно: в Киеве, в Черновцах и на Закарпатье в Солотвино. По данным голосования на украинских участках проукраинский Никушор Дан получил 323 голоса (75,29%), тогда как Джордж Симион получил лишь 106 голосов (24,71%).

Обратите внимание! В 2023 году Симиону был запрещен въезд в Украину на 3 года из-за угрозы нацбезопасности. Сам Симион отрицает обвинения в пророссийских взглядах или антиукраинской деятельности, подчеркивая, что его позиция является прежде всего прорумынской.

Выборы президента Румынии прошли 18 мая, подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил с результатом 53,60% голосов, Симиона поддержали 46,40% избирателей. Явка на голосование в Румынии достигла 65%, что является самым высоким показателем с 1996 года.

Что повлияло на выборы в Румынии

8 мая Симион в эфире румынского телеканала назвал своего оппонента, уже новоизбранного президента Румынии Дана Никушора "аутистом".

У вас есть кандидат, которого вы поддерживаете, он аутист, бедняга,

– сказал Симион в эфире PRO TV.

В свою очередь, это вызвало общественное возмущение в стране, как со стороны организаций, которые защищают права людей больных аутизмом, так и политиков. Вероятно это также повлияло на благосклонность избирателей, учитывая тот факт, что Симион одержал победу в первом туре выборов.

После волны гейта пророссийский Симион извинился, отметив, что на самом деле хотел назвать Никушора Дана "нацистом", "марксистом" и "поросенком".