Часть избирателей возмутилась: эксперт объяснил причину поражения республиканцев в США

Демократы одержали победу на выборах в Конгресс США, выиграв в ключевых штатах. Президент Дональд Трамп сам виноват в том, что его партия проиграла.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Центра отношений Украина – США Андрей Добрянский. По его словам, победа демократов в таких штатах, как Техас и Южная Каролина, свидетельствует о завершении целой политической эпохи, начавшейся еще во времена Барака Обамы. Политическая карта США претерпела существенные изменения, открывая новые возможности для обеих партий.

Почему республиканцы проиграли?

Как подчеркнул Добрянский, одной из главных причин поражения республиканцев стало недовольство граждан ситуацией в экономике. Раньше избиратели доверяли бизнес-подходу Трампа. Теперь они ощутили его на своих кошельках.

Треть американских избирателей просто пришла в ярость. Они ощутили это на себе. Цены росли, а зарплата – нет. Все обещания о лучшей жизни не оправдались,

– отметил Добрянский.

В конечном итоге убедительная победа демократов позволит сформировать устойчивую коалицию в парламенте. Благодаря этому законодатели имеют шанс принять бюджет до конца года и избежать риска шатдауна.

Эксперт объяснил, почему республиканцы проиграли выборы в США: смотрите видео 24 Канала

В то же время новая расстановка сил в Конгрессе несет определенные угрозы для Белого дома. Проведя аналогию со временами президентства Ричарда Никсона, эксперт подчеркнул, что конгрессмены могут начать расследование в отношении представителей администрации Трампа и министров вплоть до запуска процедуры импичмента.

Добавим, что президент Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой. При этом он напомнил, что может применять право вето в отношении различных законопроектов демократов, если они будут "абсурдными".