Частина виборців розлютилася: експерт пояснив причину поразки республіканців у США

Про це в ефірі 24 Каналу розповів представник Центру відносин Україна – США Андрій Добрянський. За його словами, перемога демократів у таких штатах, як Техас та Південна Кароліна, демонструє завершення цілої політичної епохи, яка розпочалася ще за часів Барака Обами. Політична карта США зазнала суттєвих змін, відкриваючи нові можливості для обох партій.

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Чому республіканці програли?

Як наголосив Добрянський, однією з головних причин поразки республіканців стало невдоволення громадян через ситуацію в економіці. Раніше виборці довіряли бізнесовому підходу Трампа. Тепер вони відчули його на своїх гаманцях.

Третина американських виборців просто розлютилася. Вони відчули це персонально. Ціни росли, а зарплата – ні. Всі обіцянки про краще життя не виправдалися– зазначив Добрянський.

Зрештою переконлива перемога демократів дасть змогу сформувати стійку коаліцію в парламенті. Завдяки цьому законодавці мають шанс ухвалити бюджет до кінця року та уникнути ризику шатдауну.

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Експерт пояснив, чому республіканці програли вибори у США: дивіться відео 24 Каналу

Водночас новий розклад сил у Конгресі несе певні загрози для Білого дому. Провівши аналогію з часами президентства Річарда Ніксона, експерт підкреслив, що конгресмени можуть розпочати розслідування щодо представників адміністрації Трампа та міністрів аж до запуску процедури імпічменту.

Додамо, президент Дональд Трамп вже привітав демократів з перемогою. При цьому він нагадав, що може застосовувати право вето щодо різних законопроєктів демократів, якщо вони будуть "абсурдними".