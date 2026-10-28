Трамп пообещал миллион долларов за информацию о фальсификациях на выборах в США

Президент США Дональд Трамп пообещал выплачивать по миллиону долларов тем, кто сообщит о фальсификациях на прошедших или предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Вознаграждение обещают выплатить после ареста и осуждения лиц, причастных к нарушениям.

Об этом Трамп написал 26 октября в своей социальной сети Truth Social.

Что на данный момент известно из слов Трампа?

В посте президент пообещал вознаграждение всем, кто сообщит о фальсификациях на прошлых выборах или на промежуточных выборах 2026 года.

Любому, кто сообщит о фальсификациях на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах 2026 года, будет выплачено 1 миллион долларов – после того, как лица, совершившие эти фальсификации, будут арестованы и осуждены! Спасибо за внимание к этому вопросу,

– сообщил Трамп.

Американский президент также подтвердил это предложение в беседе с журналистами перед вылетом на предвыборный митинг в штате Миссисипи. При этом он не уточнил, из каких средств будут финансироваться выплаты, и не объяснил, как именно граждане смогут сообщать о возможных нарушениях, сообщает The Guardian.

Что Трамп говорит о выборах 2020 года?

На протяжении последних шести лет Трамп утверждает, что стал жертвой фальсификаций на президентских выборах и на самом деле победил Джо Байдена в борьбе за второй срок в 2020 году. Это утверждение неоднократно опровергали, а доказательств того, что результаты выборов изменились из-за вмешательства, Трамп не предоставил.

Обещание вознаграждения прозвучало накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и часть Сената.

Напомним, накануне выборов рейтинг Трампа рекордно упал, а Демократы опережают республиканцев.