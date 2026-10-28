Трамп пообіцяв мільйон доларів за інформацію про фальсифікації на виборах у США

Про це Трамп написав 26 жовтня у своїй соцмережі Truth Social.

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Що наразі відомо зі слів Трампа?

У дописі президент пообіцяв винагороду всім, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на проміжних виборах 2026 року.

Будь-кому, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на майбутніх проміжних виборах 2026 року, буде виплачено 1 мільйон доларів — після того, як осіб, що вчинили ці фальсифікації, буде заарештовано та засуджено! Дякую за увагу до цього питання– повідомив Трамп.

Американський президент також підтвердив цю пропозицію у спілкуванні із журналістами перед вильотом на передвиборчий мітинг у штаті Міссісіпі. Водночас він не уточнив, з яких коштів фінансуватимуть виплати, і не пояснив, як саме громадяни зможуть повідомляти про можливі порушення, повідомляє The Guardian.

Що Трамп каже про вибори 2020 року?

Упродовж останніх шести років Трамп стверджує, що став жертвою фальсифікацій на президентських виборах і насправді переміг Джо Байдена в боротьбі за другий термін у 2020 році. Це твердження неодноразово спростовували, а доказів того, що результати виборів змінилися через втручання, Трамп не надав.

Обіцянка винагороди прозвучала напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників і частину Сенату.

Нагадаємо, напередодні виборів рейтинг Трампа рекордно впав, а демократи випереджають республіканців.