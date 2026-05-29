Пашиняна охраняет ЦРУ: Россия планирует вмешательство в выборы в Армении, – Reuters

Россия готовит скрытую операцию влияния, целью которой является изменение результатов парламентских выборов в Армении 7 июня. В частности, важным для Кремля остается недопущение переизбрания действующего премьера Никола Пашиняна.

Россия, по данным пяти представителей западных разведок, якобы планирует развернуть масштабную кампанию против Пашиняна. Об этом пишет Reuters.

Что планирует сделать Россия в Армении?

Основная цель российской кампании – не допустить переизбрания действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который, по опросам, сохраняет лидерские позиции и выступает за сближение с Европейским Союзом и НАТО.

По данным источников, в октябре 2025 года в Кремле было создано отдельное подразделение – "Управление стратегического сотрудничества и партнерства", который, вероятно, координирует операции политического влияния в Армении. Страна с населением около 3 миллионов долгое время находилась в сфере влияния Москвы, однако нынешний курс Еревана вызывает напряжение в отношениях с Россией.

Как отмечают западные аналитики, в рамках возможного плана влияния Россия использует как административные, так и информационные инструменты. В частности, речь идет об организации голосования для граждан Армении, проживающих в России. По оценкам, их количество превышает 2 миллиона, а расходы на транспортировку избирателей могут достигать около 50 миллионов долларов.

Источники также называют потенциального фаворита Москвы – бизнесмена Самвела Карапетяна, которого судят по обвинениям в призывах к свержению власти. Сам Карапетян эти обвинения отрицает, а его адвокат заявляет об отсутствии какой-либо связи с поддержкой со стороны России.

Отдельное внимание уделяют информационным операциям. По данным расследования, сеть ботов "Storm-1516", которая ранее была связана с вмешательством в выборы в США, сейчас используется для дискредитации Пашиняна. Также фиксируются попытки создания фейковых медиаресурсов, в частности проекта "Ереван-1", ориентированного на армянскую диаспору в России.

В материалах, на которые ссылается Reuters, говорится о распространении нарративов о якобы "единственном пути развития Армении через союз с Россией". Кроме того, западные чиновники заявляют о серьезных рисках для безопасности премьера – по их данным, ЦРУ в последние годы могло помогать в организации его личной охраны.

В то же время США продолжают усиливать свое присутствие в регионе. Госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где были подписаны соглашения по полезным ископаемым и транспортному коридору в Центральную Азию. По оценкам западных чиновников, политическое поражение Пашиняна может поставить под угрозу реализацию этих проектов.

В Москве все обвинения отвергают, называя их "шпионажем". Армянские власти официально воздерживаются от детальных комментариев, однако заявляют о мерах противодействия дезинформации и обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Напомним, ранее Кремль требовал объяснений от Армении из-за "антироссийских заявлений" Владимира Зеленского, которые прозвучали во время саммита в Ереване. Владимир Путин недоволен стремлением Армении к сближению с ЕС. Он отметил важность экономических связей между странами.