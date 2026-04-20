"Триумф надежды": экс-президент Радев сделал первое заявление после победы на выборах в Болгарии

Лидер партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев поблагодарил избирателей за поддержку на досрочных парламентских выборах. Он назвал результат победой надежды, свободы и морали над недоверием и страхом.

Даже несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается – преимущество партии "Прогрессивная Болгария" становится более очевидным. Об этом Радев написал на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также В Болгарии стартовали досрочные парламентские выборы

Что сказал Радев о своем лидерстве на избирательной гонке?

Лидер партии "Прогрессивная Болгария" и экс-президент Румен Радев отреагировал на предварительные результаты досрочных парламентских выборов, поблагодарив граждан за поддержку.

Радев отдельно отметил людей, которые поддерживают его уже почти десять лет, а также поблагодарил свою команду. По его словам, активное участие избирателей доказало, что апатию можно преодолеть, хотя уровень недоверия к болгарской политике остается высоким.

"Прогрессивная Болгария" побеждает беспрекословно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом. Наконец это победа и морали. Люди отвергли самодовольство и высокомерие старых партий. Не поддались лжи и манипуляциям,

– написал политик.

Он добавил, что подробнее о дальнейших шагах будет говорить после объявления окончательных результатов.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что Болгария вряд ли станет "второй Венгрией". Болгарский политолог Иван Крастев считает, что Румен Радев не сможет блокировать решения, поскольку не будет иметь контроля над правительством, а для противостояния 26 странам-членам нужен значительно более сильный политический ресурс.

Какие предварительные результаты выборов в Болгарии?