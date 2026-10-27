В Израиле проходят парламентские выборы

В Израиле 27 октября открылись избирательные участки для проведения парламентских выборов. Около 7,3 миллиона граждан выбирают между блоком премьера Биньямина Нетаньяху и оппозиционными фракциями.

По информации Times of Israel, по состоянию на 08:00 Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии более 95 % избирательных участков. В стране подготовлено 12 335 мест для голосования, а сами избирательные участки будут работать до 22:00. Для организации процесса привлечено почти 300 тысяч человек, а для удобства граждан введен бесплатный проезд на поездах и междугородних автобусах.

Как проходит голосование

На выборах 36 партий борются за 120 депутатских мест в Кнессете. Социологические опросы свидетельствуют об ожесточенной борьбе между блоком Нетаньяху и оппозиционными фракциями во главе с партией "Яшар", которую возглавляет Гади Айзенкот.

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с женой Михаль уже проголосовали в Иерусалиме. Политик назвал этот день праздником демократии и призвал всех воспользоваться своим правом.

Сегодня мы все равны. Это наш день, чтобы прийти, повлиять на ситуацию и отдать свой голос,

– заявил Герцог.

Подсчет бюллетеней осуществляется вручную в присутствии наблюдателей от различных политических сил. Первые предварительные результаты ожидаются ночью после закрытия участков, однако окончательное распределение мандатов определится позже из-за подсчета двойных конвертов.

В субботу, 24 октября, в Тель-Авиве прошли массовые протесты с требованием независимого расследования событий 7 октября 2023 года.