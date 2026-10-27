В Ізраїлі проходять парламентські вибори

За інформацією Times of Israel, станом на 08:00 Центральна виборча комісія повідомила про відкриття понад 95% дільниць. У країні підготували 12 335 місць для голосування, а самі виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Для організації процесу залучили майже 300 тисяч осіб, а для зручності громадян запровадили безкоштовний проїзд на поїздах та міжміських автобусах.

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Як проходить голосування

На виборах 36 партій змагаються за 120 депутатських місць у Кнесеті. Соціологічні опитування свідчать про запеклу боротьбу між блоком Нетаньягу та опозиційними фракціями на чолі з партією "Яшар", яку очолює Гаді Айзенкот.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із дружиною Міхаль уже проголосували в Єрусалимі. Політик назвав цей день святом демократії та закликав усіх скористатися своїм правом.

Сьогодні ми всі рівні. Це наш день, щоб прийти, вплинути на ситуацію та віддати свій голос– заявив Герцог.

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Підрахунок бюлетенів здійснюється вручну в присутності спостерігачів від різних політичних сил. Перші попередні результати очікуються вночі після закриття дільниць, однак остаточний розподіл мандатів визначиться пізніше через підрахунок подвійних конвертів.

У суботу, 24 жовтня, у Тель-Авіві відбулися масштабні протести з вимогою незалежного розслідування подій 7 жовтня 2023 року.