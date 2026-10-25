У Тель-Авіві спалахнув масштабний протест проти Нетаньягу

Акцію організувала рада "Жовтневий рух", заснована родинами загиблих і заручників, яких бойовики ХАМАС захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року, пише AFP.

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Чому тисячі люди вийшли на протест проти Нетаньягу?

Розслідування нападу ХАМАС

Учасники протесту вимагають незалежного розслідування того, чому ізраїльські служби безпеки не змогли запобігти нападу.

На демонстрацію прийшли лідери чотирьох найбільших опозиційних партій. Серед них був Гаді Айзенкот, колишній начальник Генштабу ізраїльської армії, який змагається з Нетаньягу за підтримку виборців.

Ізраїльська опозиція та громадські організації вже кілька років домагаються створення незалежної державної комісії для розслідування провалів, які дозволили ХАМАС здійснити напад 7 жовтня 2023 року.

Уряд Нетаньягу відмовляється створювати таку комісію. Натомість він пропонує сформувати орган, половину членів якого призначатиме правляча коаліція, а іншу половину – опозиція.

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Опозиційні лідери не погоджуються з таким підходом і заявили, що бойкотуватимуть комісію, склад якої визначатимуть політики.

У день протесту поліція також повідомила про затримання підозрюваного в нападі на охорону публічної особи. Ізраїльські ЗМІ уточнили, що йшлося про колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиції Нафталі Беннета.

Загроза ізоляції і проблеми в економіці

Напередодні виборів Нетаньягу заявив, що через міжнародну ізоляцію Ізраїлю країні, можливо, доведеться створити альтернативну цифрову економіку.

Він також попередив, що багатомільярдна військова допомога від США не надходитиме безкінечно.

Довідка: Ізоляція Ізраїлю посилилася на тлі війни в Газі, Лівані та Ірані, а також зростання насильства на окупованому Західному березі річки Йордан. Велика Британія та кілька інших країн запровадили обмеження щодо товарів з ізраїльських поселень на Західному березі. Це сталося у відповідь на напади поселенців на палестинців і розширення поселень за підтримки уряду Нетаньягу.

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Заяви прем'єра розкритикували опозиційні політики. Гаді Айзенкот іронічно назвав запропоновану цифрову валюту "bbCoin", обігравши прізвисько Нетаньягу – Бібі.

Колишній прем'єр-міністр Яїр Лапід також заявив, що політика Нетаньягу може призвести до санкцій, відсутності угоди про безпеку зі США та серйозних проблем для ізраїльської економіки.