"Зносить цілий квартал, де жили вбивці": Ізраїль розпочав масштабну операцію у Хевроні

До проведення рейду залучили підрозділи ЦАХАЛ, службу внутрішньої безпеки "Шин-Бет", прикордонну поліцію та цивільну адміністрацію, пише The Times of Israel.

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Що відомо про операцію у Хервоні?

Силовики шукають зброю та інфраструктуру бойовиків, а також допитують десятки підозрюваних. У військовому командуванні зауважили, що операція триватиме кілька днів.

Палестинським жителям районів, де працюють силовики, дозволили виїхати через три визначені пункти після проходження допиту та перевірки. Водночас ізраїльські військові суттєво обмежили переміщення у Хевроні та прилеглих населених пунктах.

У п'ятницю двоє нападників застрелили ізраїльських військових на блокпосту на виїзді з Хеврона. Після цього армія виміряла будинки підозрюваних перед можливим знесенням.

Також військові почали зносити споруди поблизу місця нападу, які, за заявою ЦАХАЛу, могли становити загрозу безпеці.

Ізраїльські військові наказують палестинцям залишити свої будинки перед їхнім знесенням: дивіться відео

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Довідка: Хеврон – місто на Західному берегу річки Йордан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наказав підготувати знесення всього кварталу, де проживали нападники. Посадовець також повідомив про підготовку до повної ізоляції Західного берега на період проведення національних виборів в Ізраїлі.

Зміцнення заходів безпеки підтвердив і міністр фінансів Бецалель Смотрич. Він пояснив руйнування споруд необхідністю стримувати нові напади.