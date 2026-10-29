"Выборы украли": партия Нетаньягу заявила о фальсификациях в Израиле

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу "Ликуд" обвинила арабские партии в фальсификациях во время парламентских выборов 27 октября. Политическая сила заявила о возможных подкупах, запугивании избирателей, фальсификациях и других нарушениях.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Что именно заявляет партия Нетаньягу?

28 октября "Ликуд" обнародовал заявление, в котором утверждает, что результаты выборов могли быть искажены из-за масштабных нарушений. Партия заявила, что передала полиции, Шин Бет и Центральной избирательной комиссии "сотни свидетельств" и другие материалы, подтверждающие обвинения.

Выборы в Израиле украли арабские партии, поддерживающие терроризм и уничтожение еврейского государства, совершив тяжкие уголовные преступления: подкуп, угрозы, насилие, подделки и использование незаконных программ для мобилизации избирателей,

– заявили в партии Нетаньягу.

Среди возможных нарушений партия назвала конверты с наличными и бюллетенями за партию "Раам", угрозы и насилие в отношении членов избирательных комиссий, двойное голосование, нахождение нескольких избирателей за одной ширмой и расхождения между количеством бюллетеней и зарегистрированных избирателей. "Ликуд" призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что получили обращение и рассматривают его в рамках процедуры проверки честности выборов.

Центральная избирательная комиссия, как и на каждых выборах, начала процесс надзора за честностью выборов, в рамках которого будут рассмотрены все обращения партий относительно честности выборов или возможных ошибок в результатах,

– говорится в заявлении ЦИК.

В комиссии также отметили, что исполняющий обязанности генерального директора Дин Ливне еще 25 октября, за два дня до голосования, сообщил всем избирательным спискам о возможности подавать данные об участках, результаты которых требуют проверки.

Напомним, парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. Арабские партии "Раам" и "Объединенный список" получили рекордную поддержку и, по предварительным прогнозам, могут вместе занять 19 мест в Кнессете – парламенте Израиля. Это почти вдвое больше, чем десять мест, которые они имеют сейчас.

По состоянию на вечер 28 октября было подсчитано более 85% бюллетеней. По имевшимся на тот момент данным, блок Нетаньягу мог получить 53 места из 120, блок его главного соперника Гади Айзенкота – 48, "Объединенный список" – 12, а "Раам" – семь. Ни один из двух основных блоков не имел достаточного количества мест для самостоятельного большинства, которое составляет 61 мандат.

Еще до голосования израильские СМИ сообщали, что "Ликуд" готовится оспаривать результаты на участках в арабских населенных пунктах, если Нетаньягу не победит. В ходе кампании партия также выступала против формирования правительства при поддержке арабских политических сил.