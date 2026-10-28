В Израиле блок Нетаньяху опережает оппозицию на выборах

Об этом пишет The Times of Israel.

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Каковы результаты выборов

Как свидетельствуют обнародованные Центральной избирательной комиссией промежуточные данные по состоянию на 5:58 утра 28 октября, обработано 41,9% избирательных урн.

Прогнозы

Ряд политических сил пока не преодолевает избирательный барьер в 3,25%. В частности, партия "Reservists" набрала 2,7% голосов, "People of Israel" получила 1,8%, а "Charedi Public" имеет 0,3% поддержки.

Обнародованные итоги остаются предварительными и будут корректироваться в процессе дальнейшей обработки протоколов.

Голоса из двойных конвертов, в частности от военнослужащих, будут подсчитываться на более позднем этапе.

Выборы в Израиле / Скриншот The Times of Israel

Стоит отметить, что в субботу, 24 октября, незадолго до выборов, в Тель-Авиве прошли массовые протесты с требованием независимого расследования событий 7 октября 2023 года.