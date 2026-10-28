Нетаньяху после экзитполей заявил об "решающем большинстве" правых

Подробности выступления главы правительства раскрыло издание The Times of Israel. Во время речи в предвыборном штабе политик призвал немедленно сформировать национальное правое правительство и не полагаться на партии, возглавляемые арабами. По его словам, окончательный подсчет голосов продлится один–два дня, однако позиции лидеров уже ясны.

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Позиция Нетаньяху

В комментарии Al Jazeera отмечается, что премьер назвал "Ликуд" крупнейшей политической силой в стране. Нетаньяху раскритиковал любое сотрудничество с арабскими партиями, отметив, что они выступают против существования государства, а готовность оппозиции договариваться с ними назвал "позором".

Также политик обвинил местные телеканалы в попытках отбить у его сторонников желание голосовать из-за публикации прогнозов оппозиции. Отдельно он раскритиковал судебные расследования в отношении себя, в которых с мая 2020 года он фигурирует в обвинениях во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, которые он категорически отвергает.

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Кроме того, он подчеркнул важность альянса с США.

Израиль вместе с нашим другом президентом Трампом имеет историческую, неповторимую возможность раз и навсегда устранить иранскую угрозу– отметил Нетаньяху.

К слову, по состоянию на 5:58 утра 28 октября после подсчета почти 42% бюллетеней "Блок Нетаньяху получает 57 мандатов ", а оппозиционный лагерь – 47 мест.

Остальные 16 мест в парламенте пока удерживают арабские политические силы Joint List и Ra'am.