Нетаньягу після екзитполів заявив про "вирішальну більшість" правих

Деталі виступу очільника уряду розкрило видання The Times of Israel. Під час промови у виборчому штабі політик закликав негайно сформувати національний правий уряд та не покладатися на партії, очолювані арабами. За його словами, остаточний підрахунок голосів триватиме один – два дні, проте позиції лідерів уже зрозумілі.

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Позиція Нетаньягу

У коментарі Al Jazeera зазначають, що прем'єр назвав "Лікуд" найбільшою політсилою в країні. Нетаньягу розкритикував будь-яку співпрацю з арабськими партіями, зазначивши, що вони виступають проти існування держави, а готовність опозиції домовлятися з ними назвав "ганьбою".

Також політик звинуватив місцеві телеканали у спробах відбити бажання голосувати у його прихильників через публікацію опозиційних прогнозів. Окремо він розкритикував судові розслідування щодо себе, де з травня 2020 року фігурує в обвинуваченнях у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, які категорично відкидає.

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Крім того, він наголосив на важливості альянсу зі США.

Ізраїль разом із нашим другом президентом Трампом має історичну, неповторну можливість раз і назавжди усунути іранську загрозу– зазначив Нетаньягу.

До слова, станом на 5:58 ранку 28 жовтня після підрахунку майже 42% бюлетенів блок Нетаньягу отримує 57 мандатів, а опозиційний табір – 47 місць.

Решту 16 місць у парламенті наразі утримують арабські політсили Joint List та Ra'am.