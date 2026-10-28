В Ізраїлі блок Нетаньягу випереджає опозицію на виборах

Вибори в Ізраїлі / tio.by

В Ізраїлі після підрахунку майже 42% бюлетенів блок Нетаньягу отримує 57 мандатів, а опозиційний табір — 47 місць. Решту 16 місць у парламенті наразі утримують арабські політсили Joint List та Ra'am.

Про це пише The Times of Israel. Реклама Adv популярні відео Які результати виборів Як свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією проміжні дані станом на 5:58 ранку 28 жовтня, опрацьовано 41,9% виборчих скриньок. Прогнози Низка політичних сил наразі не долає виборчий бар'єр у 3,25%. Зокрема, партія Reservists здобула 2,7% голосів, People of Israel отримала 1,8%, а Charedi Public має 0,3% підтримки. Оприлюднені підсумки залишаються попередніми та коригуватимуться в процесі подальшої обробки протоколів. Голоси з подвійних конвертів, зокрема від військовослужбовців, рахуватимуть на пізнішому етапі. Вибори в Ізраїлі / Скриншот The Times of Israel Варто зауважити, що у суботу, 24 жовтня, незадовго до виборів, у Тель-Авіві відбулися масштабні протести з вимогою незалежного розслідування подій 7 жовтня 2023 року.

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