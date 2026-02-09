Абсолютный рекорд: в Японии на выборах победила партия "железной леди" Такаичи

На досрочных парламентских выборах в Японии победила Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи. Это достижение парламентариев побило рекорд 1986 года по количеству полученных мандатов.

Об этом сообщает Reuters. Парламентские выборы в Японии состоялись 8 февраля.

Кто победил на парламентских выборах в Японии?

Партия, которой руководит премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, одержала победу на досрочных парламентских выборах. В нижней палате парламента будут работать 316 депутатов из 465 возможных. Это абсолютное большинство, и последний раз партия имела такой рекорд в 1986 году.

Нынешняя победа отличается еще одной особенностью: впервые с 1947 года в Японии одна и та же политическая сила имеет большинство в парламенте.

Благодаря этому чиновники не только смогут принимать ключевые законы, но и инициировать изменения в Конституцию и противодействовать парламентскому вето.

Интересно, что руководительница партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи имеет жесткий консервативный курс. Председателем партии ЛДП Такаичи стала в октябре 2025 года. В ее предвыборной кампании был акцент на снижении налогов, усилении национальной безопасности и устойчивой позиции Токио в отношениях с Китаем.

Стоит отметить! Премьер-министр объявила внеочередные выборы в парламент Японии 19 января, после того, как распустила нижнюю палату.

Владимир Зеленский поздравил Санае Такаичи с победой партии на выборах и заявил, что все сейчас нуждаются в сильном лидерстве для стабильности и предсказуемости и мира.

Рады, что вместе можем работать на безопасность и ее обеспечение. Ценим, что Япония среди тех, кто принципиально поддерживает защиту наших людей, нашей жизни и независимости Украины,

– написал президент Украины в Х.

Как Япония помогает Украине?