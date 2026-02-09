Абсолютный рекорд: в Японии на выборах победила партия "железной леди" Такаичи
- На парламентских выборах в Японии победила Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаичи.
- Это первая с 1947 года победа одной политической силы с большинством в парламенте, что позволит инициировать изменения в Конституцию и противодействовать парламентскому вето.
На досрочных парламентских выборах в Японии победила Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи. Это достижение парламентариев побило рекорд 1986 года по количеству полученных мандатов.
Об этом сообщает Reuters. Парламентские выборы в Японии состоялись 8 февраля.
Кто победил на парламентских выборах в Японии?
Партия, которой руководит премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, одержала победу на досрочных парламентских выборах. В нижней палате парламента будут работать 316 депутатов из 465 возможных. Это абсолютное большинство, и последний раз партия имела такой рекорд в 1986 году.
Нынешняя победа отличается еще одной особенностью: впервые с 1947 года в Японии одна и та же политическая сила имеет большинство в парламенте.
Благодаря этому чиновники не только смогут принимать ключевые законы, но и инициировать изменения в Конституцию и противодействовать парламентскому вето.
Интересно, что руководительница партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи имеет жесткий консервативный курс. Председателем партии ЛДП Такаичи стала в октябре 2025 года. В ее предвыборной кампании был акцент на снижении налогов, усилении национальной безопасности и устойчивой позиции Токио в отношениях с Китаем.
Стоит отметить! Премьер-министр объявила внеочередные выборы в парламент Японии 19 января, после того, как распустила нижнюю палату.
Владимир Зеленский поздравил Санае Такаичи с победой партии на выборах и заявил, что все сейчас нуждаются в сильном лидерстве для стабильности и предсказуемости и мира.
Рады, что вместе можем работать на безопасность и ее обеспечение. Ценим, что Япония среди тех, кто принципиально поддерживает защиту наших людей, нашей жизни и независимости Украины,
– написал президент Украины в Х.
Как Япония помогает Украине?
Япония предоставляет Украине значительную энергетическую помощь. На фоне проблем с энергетикой Токио обещает отправить 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки. 120 генераторов уже находятся на складах в Украине, а остальные должны прибыть до конца марта.
Кроме того, Япония перечислила Украине почти 48 миллионов евро в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления. Планируется, что средства направят на разминирование территорий, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление водоснабжения, общественного здоровья, образования и другие региональные проекты.
Как отметил Зеленский, помощь Японии спасла немало жизней во время войны. Страна также присоединилась к Коалиции желающих и поддерживает Украину в восстановлении энергетики.