Какую помощь оказывает Япония на восстановление?

Токио перечислит Украине 8,8 миллиарда японских иен, что составляет примерно 47,7 миллиона евро, в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Мы высоко ценим неизменную поддержку Японии. Выделенные 8,8 миллиарда иен – это реальный вклад в безопасность и базовые условия жизни украинцев. Благодарны правительству Японии за понимание наших приоритетов и быструю реакцию на насущные потребности восстановления,

– отметил министр развития Алексей Кулеба.

Эти средства Украина направит на ключевые потребности по восстановлению, которые требуют внимания уже сегодня, а не после войны:

разминирование территорий;

обслуживание энергетической инфраструктуры;

восстановление систем водоснабжения;

улучшение инфраструктуры в регионах;

а также на проекты в области общественного здоровья и образования.

Также японские законодатели утвердили дополнительное финансирование на предоставление грантовых средств в рамках проектов пятой фазы Программы экстренного восстановления Украины.

В Минразвития отметили, что эти гранты позволят прежде всего закрыть критические потребности в прифронтовых общинах.

В дополнение Украина и Япония определили приоритеты по дальнейшему сотрудничеству.

Заметьте! Одним из главных направлений сотрудничества в следующем году будет восстановление жилья в Украине. Япония создала специальную группу по этому вопросу, а в 2026 году планируется серия технических консультаций, которые позволят внедрять японские технологии в строительство жилья в Украине.

Какую еще помощь получила Украина на восстановление?

Ранее Украине удалось привлечь еще 75 миллионов евро грантов на восстановление критически важной инфраструктуры. Гранты подписали с представителями ЕС и Европейского инвестиционного банка в середине ноября, рассказали в Минразвития.

В целом помощь предусматривает два гранта:

Первый – в размере 25 миллионов евро на восстановление систем водоснабжения в пострадавших регионах

Второй – на 50 миллионов евро на развитие социального арендного жилья. Этот грант должен стать первым в рамках новой модели муниципального социального жилья в Украине.

Важно! Программа строительства муниципального социального жилья предусматривает возведение современных и полностью оборудованных зданий, сначала в пилотных общинах.

Какие средства хотят привлечь на восстановление Украины?