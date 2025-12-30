Какую помощь оказывает Япония на восстановление?
Токио перечислит Украине 8,8 миллиарда японских иен, что составляет примерно 47,7 миллиона евро, в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Мы высоко ценим неизменную поддержку Японии. Выделенные 8,8 миллиарда иен – это реальный вклад в безопасность и базовые условия жизни украинцев. Благодарны правительству Японии за понимание наших приоритетов и быструю реакцию на насущные потребности восстановления,
– отметил министр развития Алексей Кулеба.
Эти средства Украина направит на ключевые потребности по восстановлению, которые требуют внимания уже сегодня, а не после войны:
- разминирование территорий;
- обслуживание энергетической инфраструктуры;
- восстановление систем водоснабжения;
- улучшение инфраструктуры в регионах;
- а также на проекты в области общественного здоровья и образования.
Также японские законодатели утвердили дополнительное финансирование на предоставление грантовых средств в рамках проектов пятой фазы Программы экстренного восстановления Украины.
В Минразвития отметили, что эти гранты позволят прежде всего закрыть критические потребности в прифронтовых общинах.
В дополнение Украина и Япония определили приоритеты по дальнейшему сотрудничеству.
Заметьте! Одним из главных направлений сотрудничества в следующем году будет восстановление жилья в Украине. Япония создала специальную группу по этому вопросу, а в 2026 году планируется серия технических консультаций, которые позволят внедрять японские технологии в строительство жилья в Украине.
Какую еще помощь получила Украина на восстановление?
Ранее Украине удалось привлечь еще 75 миллионов евро грантов на восстановление критически важной инфраструктуры. Гранты подписали с представителями ЕС и Европейского инвестиционного банка в середине ноября, рассказали в Минразвития.
В целом помощь предусматривает два гранта:
- Первый – в размере 25 миллионов евро на восстановление систем водоснабжения в пострадавших регионах
- Второй – на 50 миллионов евро на развитие социального арендного жилья. Этот грант должен стать первым в рамках новой модели муниципального социального жилья в Украине.
Важно! Программа строительства муниципального социального жилья предусматривает возведение современных и полностью оборудованных зданий, сначала в пилотных общинах.
Какие средства хотят привлечь на восстановление Украины?
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский обнародовал детали 20-пунктного мирного плана, который Украина нарабатывала совместно с США и европейскими партнерами. Значительная часть документа посвящена послевоенному восстановлению страны.
В частности, девятый пункт плана предусматривает запуск нескольких специальных фондов. Они должны обеспечить восстановление украинской экономики, реконструкцию разрушенных территорий и регионов, а также решение ключевых гуманитарных потребностей.
Общая цель – привлечь около 800 миллиардов долларов. Средства планируют аккумулировать через сочетание акционерного капитала, грантового финансирования, долговых инструментов и взносов частного бизнеса.