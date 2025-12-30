Яку допомогу надає Японія на відбудову?
Токіо перерахує Україні 8,8 мільярда японських єн, що складає приблизно 47,7 мільйона євро, у рамках четвертої фази Програми екстреного відновлення, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
Дивіться також Декілька сотень мільярдів доларів: Зеленський оцінив суму збитків від війни
Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 мільярда єн – це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Вдячні уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення,
– зазначив міністр розвитку Олексій Кулеба.
Ці кошти Україна спрямує на ключові потреби з відновлення, які потребують уваги вже сьогодні, а не після війни:
- розмінування територій;
- обслуговування енергетичної інфраструктури;
- відновлення систем водопостачання;
- покращення інфраструктури у регіонах;
- а також на проєкти у галузі громадського здоров'я та освіти.
Також японські законодавці затвердили додаткове фінансування на надання грантових коштів у рамках проєктів п'ятої фази Програми екстреного відновлення України.
У Мінрозвитку зазначили, що ці гранти дозволять насамперед закрити критичні потреби у прифронтових громадах.
На додачу Україна та Японія визначили пріоритети щодо подальшої співпраці.
Зауважте! Одним із головних напрямків співпраці наступного року буде відновлення житла в Україні. Японія створила спеціальну групу з цього питання, а в 2026 році планується серія технічних консультацій, які дозволять впроваджувати японські технології у будівництво житла в Україні.
Яку ще допомогу отримала Україна на відновлення?
Раніше Україні вдалося залучити ще 75 мільйонів євро грантів на відновлення критично важливої інфраструктури. Гранти підписали з представниками ЄС та Європейського інвестиційного банку в середині листопада, розповіли в Мінрозвитку.
Загалом допомога передбачає два гранти:
- Перший – у розмірі 25 мільйонів євро на відновлення систем водопостачання у постраждалих регіонах
- Другий – на 50 мільйонів євро на розвиток соціального орендного житла. Цей грант має стати першим у межах нової моделі муніципального соціального житла в Україні.
Важливо! Програма будівництва муніципального соціального житла передбачає зведення сучасних та повністю обладнаних будівель, спочатку у пілотних громадах.
Які кошти хочуть залучити на відновлення України?
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський оприлюднив деталі 20-пунктного мирного плану, який Україна напрацьовувала спільно зі США та європейськими партнерами. Значна частина документа присвячена післявоєнному відновленню країни.
Зокрема, дев’ятий пункт плану передбачає запуск кількох спеціальних фондів. Вони мають забезпечити відновлення української економіки, реконструкцію зруйнованих територій і регіонів, а також вирішення ключових гуманітарних потреб.
Загальна мета – залучити близько 800 мільярдів доларів. Кошти планують акумулювати через поєднання акціонерного капіталу, грантового фінансування, боргових інструментів і внесків приватного бізнесу.