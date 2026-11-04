Венс назвал войну против Ирана главной причиной поражения республиканцев на выборах
Вице-президент США Джей Ди Венс связал поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс прежде всего с войной против Ирана. Он также обратил внимание на недовольство американцев стоимостью жизни, инфляцией и отношениями Вашингтона с Израилем.
Свою оценку результатов голосования вице-президент опубликовал в социальной сети X в среду, 4 ноября.
Что Венс сказал о причинах поражения республиканцев?
Он подчеркнул, что низкая явка республиканцев не была главной проблемой партии, ведь ее избиратели пришли на избирательные участки. В то же время часть американцев, голосовавших за Трампа и Венса в 2024 году, на этот раз поддержала демократов.
Причина нашего поражения – война. Об этом вчера вечером заявил сам президент,
– написал Венс.
По его словам, анализ данных выборов и социологические исследования выявили четыре вопроса, повлиявших на изменение настроений избирателей:
- прекращение войны против Ирана;
- сосредоточение внимания на стоимости жизни и инфляции;
- возвращение к принципу "Америка прежде всего" (America First);
- изменение отношений США с Израилем.
Вице-президент также признал, что экономическая позиция республиканцев во время кампании могла быть недостаточно четкой. Однако главной причиной поражения он назвал именно войну.
Наши избиратели пришли на избирательные участки. И именно из-за этих четырех причин многие из них проголосовали за демократов,
– отметил Венс.
Он призвал республиканцев честно оценить результаты голосования и сделать выводы для дальнейшей политической работы.
Напомним, по предварительным подсчетам, представители Демократической партии и получают 241 мандат а против 149 у республиканцев, а в Сенате закрепляют 54 места против 44.