Венс назвал войну против Ирана главной причиной поражения республиканцев на выборах

Вице-президент США Джей Ди Венс связал поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс прежде всего с войной против Ирана. Он также обратил внимание на недовольство американцев стоимостью жизни, инфляцией и отношениями Вашингтона с Израилем.

Свою оценку результатов голосования вице-президент опубликовал в социальной сети X в среду, 4 ноября.

Что Венс сказал о причинах поражения республиканцев?

Он подчеркнул, что низкая явка республиканцев не была главной проблемой партии, ведь ее избиратели пришли на избирательные участки. В то же время часть американцев, голосовавших за Трампа и Венса в 2024 году, на этот раз поддержала демократов.

Причина нашего поражения – война. Об этом вчера вечером заявил сам президент,

– написал Венс.

По его словам, анализ данных выборов и социологические исследования выявили четыре вопроса, повлиявших на изменение настроений избирателей:

прекращение войны против Ирана;

сосредоточение внимания на стоимости жизни и инфляции;

возвращение к принципу "Америка прежде всего" (America First);

изменение отношений США с Израилем.

Вице-президент также признал, что экономическая позиция республиканцев во время кампании могла быть недостаточно четкой. Однако главной причиной поражения он назвал именно войну.

Наши избиратели пришли на избирательные участки. И именно из-за этих четырех причин многие из них проголосовали за демократов,

– отметил Венс.

Он призвал республиканцев честно оценить результаты голосования и сделать выводы для дальнейшей политической работы.

Напомним, по предварительным подсчетам, представители Демократической партии и получают 241 мандат а против 149 у республиканцев, а в Сенате закрепляют 54 места против 44.