Трамп признал, что проиграл выборы из-за войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном в значительной степени повлияла на результаты выборов. По его словам, боевые действия привели к краткосрочному росту цен на бензин.
Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.
Что Трамп сказал о результатах выборов?
Дональд Трамп заявил, что считает войну с Ираном необходимой, несмотря на ее экономические последствия для американцев. Он также признал, что это в значительной степени повлияло на результаты выборов.
Она немного подняла цены на бензин в краткосрочной перспективе,
– пояснил американский президент.
В то же время на вопрос, стоила ли война с Ираном того, Трамп ответил утвердительно.
"Так. У вас нет выбора. Это нужно было сделать", – заявил он.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал войну против Ирана главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, низкая явка республиканцев не была главной проблемой, ведь избиратели партии пришли на участки.
В то же время часть американцев, поддерживавших Дональда Трампа и Венса в 2024 году, на этот раз проголосовала за демократов. На изменение настроений избирателей также повлияли стоимость жизни и инфляция, вопрос о прекращении войны и отношения США с Израилем.
Венс признал, что экономическая позиция республиканцев во время кампании могла быть недостаточно четкой, однако главной причиной поражения все же назвал войну.