ЦИК Молдовы не допустила к выборам пророссийский блок беглого олигарха Илана Шора

Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила заявку на регистрацию на парламентские выборы пророссийского блока "Победа". Его возглавляет беглый олигарх Илан Шор.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили на сайте ЦИК, передает 24 Канал. Решение приняли большинством голосов.

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Что известно о блоке "Победа"?

Одной из причин отказа в регистрации было название избирательного блока, предложенного к регистрации, которое была идентичной названию политической партии.

Кроме того, комиссия обратила внимание на прямое участие лидера признанной неконституционной политической партии "Шор" Илана Шора в формировании так называемого избирательного блока.

Более того, 6 июля в Москве олигарх вместе с другими членами "Победы" заявил, что стремится сменить политическую власть в Молдове "любой ценой". Служба разведки и безопасности страны расценила это как посягательство на конституционный строй.

Доверие к избирательному процессу может быть обеспечено только путем проведения свободных и честных выборов, а участие в избирательном процессе субъектов, не уполномоченных на это соответствующим законодательством, ставит под угрозу честность выборов,

– говорится в заявлении ТЦК.

К слову, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября 2025 года.