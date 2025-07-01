В записке к законопроекту говорится, что сейчас контроль за воздушным пространством Молдовы регулируется законом 2012 года, который "не учитывает новые риски и технологии, в частности использование беспилотников в гражданских и военных целях", передает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Молдова будет сбивать российские дроны

Кроме того, в действующем законодательстве отсутствуют четкие процедуры перехвата самолетов и беспилотников, что ограничивает возможности власти эффективно реагировать на подобные угрозы.

Так, новый законопроект предусматривает: если иностранные военные самолеты, вертолеты, беспилотники, ракеты или другие летательные аппараты незаконно проникнут в воздушное пространство Молдовы с целью агрессии против страны или других государств, военные могут уничтожить их средствами ПВО.

Отдельная глава нового закона посвящена борьбе с незаконным проникновением беспилотников в воздушное пространство Молдовы. В зависимости от уровня угрозы и типа аппарата могут применяться различные меры – от перехвата до полного уничтожения.

Идентификацию и отслеживание беспилотников будут осуществлять с помощью радаров, радиоэлектронных систем и других средств. Пограничная полиция получит полномочия перехватывать или нейтрализовать беспилотники, которые незаконно пересекают границу.

Напомним, что ранее в Румынии приняли закон, что позволяет армии сбивать дроны, которые незаконно пересекли воздушное пространство. На такой шаг Бухарест пошел из-за многочисленных случаев попадания российских дронов на территорию Румынии во время атак на юг Одесской области.