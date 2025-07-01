У записці до законопроєкту йдеться, що наразі контроль за повітряним простором Молдови регулюється законом 2012 року, який "не враховує нові ризики й технології, зокрема використання безпілотників у цивільних і військових цілях", передає 24 Канал із посиланням на NewsMaker.

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Молдова збиватиме російські дрони

Крім того, у чинному законодавстві відсутні чіткі процедури перехоплення літаків і безпілотників, що обмежує можливості влади ефективно реагувати на подібні загрози.

Так, новий законопроєкт передбачає: якщо іноземні військові літаки, вертольоти, безпілотники, ракети або інші літальні апарати незаконно проникнуть у повітряний простір Молдови з метою агресії проти країни або інших держав, військові можуть знищити їх засобами ППО.

Окрема глава нового закону присвячена боротьбі з незаконним проникненням безпілотників у повітряний простір Молдови. Залежно від рівня загрози та типу апарата можуть застосовуватись різні заходи – від перехоплення до повного знищення.

Ідентифікацію та відстеження безпілотників здійснюватимуть за допомогою радарів, радіоелектронних систем та інших засобів. Прикордонна поліція отримає повноваження перехоплювати або нейтралізовувати безпілотники, які незаконно перетинають кордон.

Нагадаємо, що раніше у Румунії ухвалили закон, що дозволяє армії збивати дрони, які незаконно перетнули повітряний простір. На такий крок Бухарест пішов через численні випадки потрапляння російських дронів на територію Румунії під час атак на південь Одещини.