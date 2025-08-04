ЦИК Молдовы 3 августа официально зарегистрировала пророссийский политический блок "Патриотический избирательный блок". Объединение сформировано вокруг экс-президента и лидера "Партии социалистов" Игоря Додона.

В него, кроме партии пророссийского экс-главы Молдовы, также вошли "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Какие решения приняла ЦИК Молдовы по пророссийским силам?

Чтобы участвовать в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, новый блок должен предоставить ЦИК полный перечень кандидатов.

Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе,

– заявил Додон.

К слову, ЦИК Молдовы также исключила 4 политсилы пророссийского блока "Победа" из перечня партий, допущенных к участию в парламентских выборах. Речь идет, в частности, об Аграрной партии Молдовы, партии "Альтернативная сила спасения Молдовы", "Шанс" и "Победа". Последние 3 – относятся к "Победе".

Свое решение ЦИК объяснила тем, что Агентство государственных услуг отказалось регистрировать изменения в регистрационной информации указанных партий в государственном реестре юридических лиц.

"Победу", которую создали в апреле 2024 года в Москве, возглавляет беглый олигарх Илан Шор, который подозревается в отмывании средств, предназначенных для подкупа избирателей в Молдове. Также он помогает России обходить санкции.

6 июля в Москве состоялся съезд "Победы". На нем Шор заявил, что "единственное спасение" для Молдовы – "союз" с Россией.