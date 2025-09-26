Команда хакеров взломала несколько учетных записей координаторов пророссийских партий в Молдове. Они действуют под прямым подчинением спецслужб России.

Как оказалось, они обещали 1000 долларов за голос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Леова, лидера проевропейской партии "Лига городов и коммун" Александру Бужоряна.

Что известно о попытках сфальсифицировать выборы в Молдове?

Бужорян рассказал о сложной схеме коррумпирования избирателей.

Оказывается, людей из разных регионов заставляли снимать короткие видеозаявления, в которых они обязывались голосовать за определенную партию.

Те, кто сделал эти видео, или получали деньги за голосование, или собираются получить их после выборов в это воскресенье (28 сентября – 24 Канал). Суммы достигают 1000 долларов за голос!

– рассказал политик.

Так россияне пытаются сфальсифицировать результаты парламентских выборов в Молдове.

В ISW отмечают, что Россия может планировать протесты после выборов в Молдове. Цель – отстранить от должности президента Майю Санду.

На днях Санду также предупредила, что Россия хочет контролировать Молдову, влияя на парламентские выборы. Кремль планирует превратить страну в плацдарм для атаки на Одесскую область.