Команда хакерів зламала кілька облікових записів координаторів проросійських партій у Молдові. Вони діють під прямим підпорядкуванням спецслужб Росії.

Як виявилося, вони обіцяли 1000 доларів за голос. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера міста Леова, лідера проєвропейської партії "Ліга міст і комун" Александру Бужоряна.

Що відомо про спроби сфальсифікувати вибори у Молдові?

Бужорян розповів про складну схему корумпування виборців.

Виявляється, людей з різних регіонів змушували знімати короткі відеозаяви, в яких вони зобов'язувалися голосувати за певну партію. ​​

Ті, хто зробив ці відео, або отримували гроші за голосування, або збираються отримати їх після виборів цієї неділі (28 вересня – 24 Канал). Суми сягають 1000 доларів за голос!

– розповів політик.

Так росіяни намагаються сфальсифікувати результати парламентських виборів у Молдові.

Вибори у Молдові: останні новини

В ISW зауважують, що Росія може планувати протести після виборів у Молдові. Мета – усунути з посади президентку Маю Санду.

Днями Санду також попередила, що Росія хоче контролювати Молдову, впливаючи на парламентські вибори. Кремль планує перетворити країну на плацдарм для атаки на Одещину.