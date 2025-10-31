Открытый гей и сторонник Украины: кто такой Роб Йеттен и как победил друга Орбана на выборах в Нидерландах

29 октября в Королевстве Нидерланды состоялись внеочередные выборы, которые завершились победой малоизвестной за пределами страны политической силы D66 с очень позитивной идеологией и не менее позитивным лидером во главе – Робом Йеттеном. Ему 38 лет и теперь он имеет шанс стать самым молодым премьером в истории Нидерландов.

Другим итогом выборов стало фактическое поражение ультраправых популистов Герта Вилдерса, которые теперь будут лишены возможности выкручивать руки всем остальным.

О неожиданно уверенной победе новичков нидерландской политики и как эти изменения повлияют на поддержку Украины одним из важнейших ее союзников рассказывает 24 Канал. В этом нам помог разобраться политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Почему в Нидерландах очень специфическая система выборов?

В Королевстве Нидерланды действует очень специфическая система выборов, в которой фактически отсутствует проходной барьер. Это означает, что в парламент, который называется Tweede Kamer der Staten-Generaal, то есть Вторая (нижняя) палата Генеральных штатов, могут попасть очень пестрые политсилы, а сами выборы очень конкурентные.

Нидерланды традиционно очень либеральная страна, где уважают и считаются с мнением всех граждан. Вот только мнения эти в последние десятилетия довольно поляризованы, что дает шанс попасть в парламент значительному количеству различных политсил, которые впоследствии должны прийти (или не прийти) к согласию о создании коалиции.

Такое явление как "монобольшинство" в парламенте для Королевства практически невозможно, а победители выборов должны идти на уступки, чтобы достичь своих целей. Эта система довольно сложная и имеет риск продуцирования политических кризисов, однако она же служит предохранителем от "вирусов".

Показательной была история выборов 2023 года, когда победила ультраправая Партия Свободы (PVV) харизматичного популиста и евроскептика Герта Вилдерса, получив 37 голосов из 150. Тогда это всех напугало, ведь "мистер пероксид" делал очень острые заявления и угрожал остановить помощь Украине.

Впрочем, Вилдерсу не удалось создать "коалицию под себя" и он вынужден был отказаться от собственных премьерских амбиций. В итоге в Нидерландах образовалось вполне адекватное правительство, которое продолжило понятный курс и не позволило правым популистам достичь своих целей, потому что они были ограничены четко прописанным Коалиционным соглашением.

Победителя выборов-2023, который фактически оказался в изоляции за выстроенной оппонентами "санитарной границей", такая ситуация не устраивала, и он летом 2025 года подстрекал своих однопартийцев на выход из собственной коалиции, что, собственно и стало причиной внеочередных выборов-2025, которые состоялись в среду, 29 октября.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Несмотря на победу в 2023 году Герт Вилдерс был вынужден учитывать контексты формирования коалиции. В итоге Коалиционное соглашение не просто ограничило его предвыборные амбиции, а даже не дало возможности ему стать премьером несмотря на победу. Не исключено, что эта травма спровоцировала Вилдерса сделать ошибку – инициировать распад коалиции (формально, из-за несогласия в вопросах ограничения миграции, – 24 Канал) и пойти на досрочные выборы.



Премьерство Дика Схофа пришлось на тот период, когда партия Вилдерса имела наибольшую власть, при этом сам Вилдерс был ограничен. Политический истеблишмент удачно его ограничивал и Герт Вилдерс вынужден был идти на уступки по многим вопросам, которые он обещал своим избирателям. Соответственно падал и его рейтинг, его Вилдерс попытался восстановить досрочными выборами, но получилось очень плохо для него.

По данным социологов, 15% избирателей Вилдерса, которые голосовали за PVV в 2023 году, просто не пришли на выборы, остальные 20% проголосовали за партию Рютте и альтернативные правые партии. Фактически, из тех, кто голосовал за Вилдерса в 2023 году, только 51% проголосовали за него снова. Для него это значительный просчет.

Какие результаты выборов в Нидерландах?

Результаты выборов 29 октября можно назвать одновременно как ожидаемыми, так и неожиданными.

Результаты выборов 29 октября 2025 (результаты фаворитов):

"Демократия 66" (D66) – 26 мандатов;

"Партии Свободы" (PVV) – 26 мандатов;

Народная партия за свободу и демократию (VVD) – 22;

Альянс левых и "зеленых" GL-PvdA – 20 мандатов;

"Христианско-демократический призыв" (CDA) – 18.

Ожидаемым было падение "Партии Свободы" – она взяла "лишь" 26 мест, потеряв по сравнению с выборами-2023 года 11 мандатов. Избиратели разочаровались в популистах. Рецепт здесь прост – PVV попали во власть и получила возможность принимать решения, но за 2 года не поразила, потому что не нашла обещанных простых ответов на сложные вопросы.

Ради справедливости, стоит признать, что руки у голландских "свободовцев" были в основном связаны, но избиратель обычно в такие тонкости не влезает и делает уверенный выбор в пользу других.



Полные результаты выборов-2025 и их сравнение с выборами-2023 / Инфографика NOS

Этими другими оказались либералы из новой звезды политического небосклона – партии "Демократия 66" (или D66, в названии зашифрован год основания политсилы, 1966-й, – 24 канал) во главе с 38-летним Робом Йеттеном.

D66 взяли те же 26 мандатов (против 9 двумя годами ранее) и разница со "свободовцами" составила менее 2000 голосов, но это, как говорят – "две большие разницы", ведь в отличие от PVV либеральные демократы D66 – адекватные, рукопожатные и приемлемые для всех других участников политического процесса, которые уже поспешили заявить, что готовы строить общее будущее вместе с ними и не готовы с адептами языка вражды и ненависти под руководством господина Вилдерса.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Выборы, которые состоялись (29 октября 2025 года, подсчет голосов на время разговора еще продолжался, – 24 Канал), зафиксировали существенную потерю позиций для "Партии Свободы". 26 голосов даже теоретически не позволяют Вилдерсу иметь какую-то золотую акцию и формировать коалицию большинства. Разрыв с либералами минимальный (около 1300 голосов), но еще не посчитаны зарубежные территории, где традиционно голосуют за демократов. Фактически Вилдерс проиграл эти выборы, поскольку не только уменьшил свое присутствие в парламенте, но и потерял возможность влиять на коалицию.



Главный же результат выборов заключается в том, что теперь возможны различные варианты коалиции, но без привлечения ультраправых. И из-за того, что Вилдерс фактически развалил коалицию, все ее участники исключили возможность сотрудничества с ним. Это добавилось к идеологическим моментам несогласия. Например, партия экс-премьера Рютте (VVD, нынешний лидер – Дилан Йешилгёз, – 24 Канал) объявила, что больше переговоров с ультраправыми вести не будет.

Несмотря на успех голландских либералов, которые эффективно использовали во время кампании уже традиционные инструменты ультраправых, а именно – популизм, Дмитрий Корниенко считает, что глобальные выводы о том, что европейские демократы нашли эффективный рецепт против "правого поворота", несколько рано. Впрочем, логично предположить, что рецепт успеха D66 используют их идеологические собратья в следующих кампаниях.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Чтобы говорить о тренде, нужны хотя бы несколько примеров. Нужно, чтобы ультраправые пришли к власти, дальше состоялись следующие выборы, где они потеряют политическую власть. Пока у нас есть пример только Нидерландов. Напоминаю, в Румынии ультраправые не смогли пройти, в Германии и Франции так же, а вот если еще где-то будет такой прецедент, тогда можно будет что-то говорить. Но на уровне гипотезы это довольно интересно. Сейчас мы видим тренд на разочарование традиционными либеральными движениями, люди требуют простых решений, что предлагают чаще всего ультраправые и ультралевые движения, соответственно растет их поддержка, но как только они получают власть и становятся правительственными силами, наступает разочарование из-за невыполнения обещаний.



Тот же Вилдерс обещал очень много – это и выход из ЕС и НАТО, но политическая конъюнктура в очередной раз доказала, что есть большая разница между тем, когда ты вне системы и тем, когда ты вынужден быть ее частью, учитывать большинство, подводные течения политические и в конце концов – не реализовывать все то, что на словах кажется очень простым. Поэтому можем зафиксировать, что есть вероятность, что ультраправые движения в Европе, если они приходят к власти, долго в ней в нынешних реалиях уже не смогут задержаться.

Почему победила D66?

Интересно, что историческому успеху D66 поспособствовал случай. Голландская социология обычно очень точная и качественная, однако, не успела "поймать" финальный скачок либералов к победе. А он произошел благодаря неудачному заявлению другого фаворита гонки лидера христианских демократов CDA Генри Бонтенбала о нарушении прав представителей ЛГБТК+.

Бонтенбал, комментируя скандал с учеником, который будучи гомосексуальной ориентации, столкнулся с проблемами в новой школе, посоветовал тому не бороться за свои права, а пассивно сменить учебное заведение. Этим политик, по мнению, либеральных избирателей, показал себя слабым и нерешительным, и в итоге потерял сторонников, которые увидели нужные качества и решительность в D66.

Представители D66 вообще построили мудрую стратегию на дебатах и набирали очки, пока оппоненты топили друг друга. Эта ставка сработала и теперь вскоре лидер партии D66 господин Йеттен может стать новым премьером Нидерландов во главе коалиции проевропейских и проукраинских центристов.

Ожидается, что основу коалиции составят D66 и бывшая партия действующего генсека НАТО Марка Рютте VVD. Также к ним должны присоединиться другие представители центра.

Кто такой Роб Йеттен и как относится к Украине?

Лидер D66 Роб Йеттен – открытый гей, но любят и уважают его в Нидерландах не только за это.



Роб Йеттен (справа) и его партнер Николас Кинан / Фото NLBeeld

Он давно в политике и даже был министром климата и энергетики во времена Марка Рютте. Именно Йеттен в начале российского вторжения в Украину активно лоббировал и работал над отказом Нидерландов от закупки российского угля и газа.

Роб Йеттен – сплошной позитив и некий Тед Лассо в политике. Также Роб – телезвезда, недавно он занял высокое третье место в популярном голландском конкурсе "Самый умный человек". Собственную популярность политик сумел экстраполировать на свою партию.

Йеттен сделал оптимизм фишкой всей партии, что на контрасте с "Партией Свободы", которая питалась страхами людей и негативом, было очень отличным и выгодным. Это в итоге и обеспечило D66, которая давно в политике, но никогда звезд с неба не хватала, ограничиваясь ролью младших партнеров по коалициям демократических сил, исторический успех. До этого D66 получала максимальные для себя 24 места в Генеральных Штатах в 1994 и 2020 годах, но всегда оставалась в тени сначала социал-демократов Вима Кока, а затем – правоцентристов Марка Рютте.

Важно! Партия D66 выступает за продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, открыто вступление нашего государства в НАТО и призывают к ускорению евроинтеграции. Также D66 считает необходимым дальнейшее расширение влияния роли ЕС в Европе и соответственно – усиление ЕС в мире.



Во внутренней политике D66 отмечает увеличение инвестиций в образование, росте темпов строительства социального жилья (страна по этому показателю среди лидеров в ЕС) и активизации мер по борьбе с изменением климата.

Все это Роб Йеттен предлагает делать стильно и на позитиве. Не обошлось без модного нынче популизма. Йеттен постоянно апеллировал к славному прошлому Нидерландов и напоминал, что именно это государство фактически стало пионером того, что сейчас мы знаем как капитализм и глобализация.

Действительно, в 17 веке Нидерланды были сверхдержавой, а также подали пример удачного демократического проекта всей Европе и будущим Соединенным Штатам Америки. Сейчас Королевство по понятным причинам больше не может быть мировым гегемоном, однако, образцом и авторитетом – вполне.

Но такой проект, по мнению D66, возможен только в составе сильной Европы, которая должна превратиться в "демократическую глобальную силу", имеющую не только ресурсы для защиты от российской агрессии, роста экономики и лидерства в борьбе с изменением климата, но и осознание собственного могущества. То есть партия говорит о пробуждении Европы и приобретении ею субъектности и роль Нидерландов как морального авторитета и капитана этих процессов.

Чего ждать от смены правительства в Нидерландах Украине?

Иногда отсутствие изменений – это уже хорошие новости. Предыдущее правительство Нидерландов несмотря на наличие в нем представителей ультраправых, было вполне проукраинским.

Кавалер украинского Ордена Ярослава Мудрого первой степени премьер Нидерландов Дик Схоф на правах технократа и равноудаленной от топовых политсилы персоны демонстрировал ответственность и полное понимание угроз и рисков, что их несет для Европы и мира Россия и россияне. Поэтому Нидерланды были и остаются среди лидеров помощи Украине, не важно, что это – деньги, политическая и гуманитарная поддержка. самолеты F-16 или системы Patriot.

Бывший премьер Нидерландов и действующий генсек НАТО Марк Рютте уже много раз доказывал свою преданность Украине, а сейчас выступает как один из топовых лоббистов нашего государства в мире. В частности, он нашел нужные "ключи" к Дональду Трампу и, не испугавшись личного унижения (потому что кому приятно на весь мир называть 79-летнего закомплексованного подростка "папой"), выстроил линию поведения, которая разблокировала для Украины продажу американского оружия.

Украина такие жертвы и преданность не забудет и будет благодарна голландцам всегда. Нет сомнений, что потенциальное правительство Роба Йеттена продолжит курс предшественников на поддержку Украины а, возможно, даже увеличит ее.

Такого же мнения придерживается и эксперт в разговоре с журналистом 24 Канала. По словам Дмитрия Корниенко, ожидаемый состав нового правительства в Королевстве Нидерланды фиксирует, что может быть не просто сохранение поддержки Украины на том уровне, что была, а даже ее рост.

Все партии, которые могут войти в новое правительство, являются проукраинскими и готовы к увеличению поддержки,

– констатирует Дмитрий Корниенко.

И здесь все логично. Вряд ли в нынешних условиях европейский оптимизм возможен без сильной и независимой Украины.