Нидерланды увеличат импорт сжиженного природного газа
Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены.
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Государственная компания Energie Beheer Nederland заполнит газохранилище Bergermeer на 70% от его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 миллиона евро.
Также предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа, хранящегося на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене.
Еще одним элементом замещения импорта газа из России должно стать энергосбережение.
К слову Австрия отказалась от импорта российской нефти
Согласно 5 пакету санкций ЕС против России, импорт российского угля для Евросоюза, в том числе Нидерландов, закончится 11 августа.
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